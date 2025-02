Freund gibt Update zu Kimmich-Verhandlungen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Joshua Kimmich hat sich noch nicht entschieden

Der FC Bayern arbeitet am Kader für die kommenden Jahre. Hinter der wichtigen Personalie Jamal Musiala ist seit Freitag mit der Vertragsverlängerung ein Haken, nun geht der Fokus auf Nationalspieler Joshua Kimmich. FCB-Sportdirektor Christoph Freund gibt einen Zwischenstand zu den Verhandlungen. Schon bald soll es Neuigkeiten geben.

Beim FC Bayern hat sich in den vergangenen Woche eine Vertragsverlängerung an die nächste gereiht. Manuel Neuer, Alphonso Davies und zuletzt Jamal Musiala haben ihre Arbeitspapiere beim Rekordmeister jeweils verlängert.

FC Bayern: Verlängert auch Kimmich?

Musiala unterschrieb in München einen neuen, hochdotierten Vertrag und soll das Gesicht des FC Bayern werden. Viele sehen in dem Deal auch eine Signalwirkung an Joshua Kimmich.

Dessen sportliche Zukunft bei den Bayern ist noch immer nicht geklärt. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Internationale Topklubs sind Berichten zufolge an dem Mittelfeldspieler interessiert.

Dazu zählt auch der FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick. Jüngst riet unter anderem Ex-Nationaltrainer Joachim Löw Kimmich zu einem Wechsel. Ein Auslandsengagement könne eine wichtige Erfahrung sein.

Freund: "Es wird zeitnah passieren"

Angesprochen auf die Gespräche mit Kimmich, sagte Bayern Sportdirektor Christoph Freund nach dem Bundesliga-Topspiel der Bayern gegen Leverkusen in der Mixed Zone: "Wir sind in einem guten Austausch mit Jo. Für ihn ist es eine ganz wichtige Entscheidung jetzt. Es wird sicher nicht mehr ewig dauern".

Kimmich sehe gerade, wie sich die Mannschaft entwickelt, auch mit dem Trainer Vincent Kompany. Kimmich habe eine "ganz bedeutende Rolle" in der Mannschaft, betonte Freund. "Das merkt er auch, welche Bedeutung er hat. Das spielt in seinen Überlegungen eine wichtige Rolle."

Auf einen konkreten Zeitpunkt für Vertrags-Neuigkeiten wollte sich Freund nicht festlegen lassen. "Aber es wird zeitnah passieren."