Manager-Legende verteidigt BVB-Coach Kovac

Niko Kovac hat beim BVB noch viel Arbeit vor sich

Borussia Dortmund verliert auch das zweite Bundesliga-Spiel unter der Leitung von Trainer Niko Kovac. Manager-Legende Reiner Calmund stärkt dem Sahin-Nachfolger nach der Derby-Pleite beim VfL Bochum demonstrativ den Rücken.

"Es kann nicht nur am Trainer liegen, dann müssen sie alle 14 Tage einen neuen Trainer haben", drückte es Reiner Calmund am Sonntag im "Doppelpass" von "Sport1" aus.

Borussia Dortmund musste am Vortag eine 0:2-Niederlage im Derby gegen Abstiegskandidat VfL Bochum hinnehmen. Für Kovac und den BVB hatte es bereits am Spieltag zuvor eine Pleite gesetzt, 1:2 hieß es im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. In der Champions League siegten die Schwarz-Gelben unter der Woche dagegen klar mit 3:0 bei Sporting in Lissabon.

"Es fehlen ein paar Mentalitätsspieler", legte Calmund den Finger in die Dortmunder Wunde: "Du musst die jetzt schon mal unter Dampf setzen, aber ich bin mir sicher, dass Niko Kovac das mit der Vereinsführung gelingen wird."

BVB muss "schleunigst gewinnen"

Kovac selbst war nach dem Rückschlag in Bochum darum bemüht, die Ruhe zu wahren. "Wir dürfen jetzt nicht in Panik geraten, müssen aber schleunigst gewinnen", sagte der Coach bei "Sky".

Gleichwohl könne der BVB "die Tabelle ja lesen. Es ist ein Auf und Ab. Wir haben einen ganz anderen Anspruch", stellte Kovac klar. In besagter Tabelle steht Borussia Dortmund nach 22 Spieltagen mit gerade einmal 29 Punkten auf dem elften Rang.

Um doch noch das internationale Geschäft zu erreichen, benötigen die Westfalen in den kommenden Wochen eine Leistungssteigerung und vor allem mehr Konstanz.

"Natürlich haben wir in der Champions League ein gutes Spiel gemacht. Nach drei Tagen muss man wieder die Gier haben und das Selbstverständnis, dass man solche Spiele in der Bundesliga gewinnt. Das ist unsere Hausaufgabe", sagte Kovac in Bochum.