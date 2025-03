Real gewinnt irren Krimi gegen Atlético

IMAGO/Ruben Albarran/Shutterstock

Antonio Rüdiger ist mit Real Madrid weiter

Real Madrid bleibt für den Stadtrivalen Atlético in der Champions League vorerst unüberwindbar - und darf trotz eines Fehlschusses von Vinicius Junior weiter vom erneuten Gewinn des Henkelpotts träumen.

In einem dramatischen und hochemotionalen Stadtderby im Estadio Metropolitano behielt das königliche Starensemble letztlich einen kühlen Kopf, trotzte dabei auch einigen Rückschlägen und erreichte durch das 4:2 im Elfmeterschießen erneut das Viertelfinale der Champions League. Nationalspieler Antonio Rüdiger verwandelte entscheidend. Nach 45, 90 und 120 Minuten hatte es 0:1 gestanden.

Nach dem 2:1-Hinspielsieg, dem ersten Erfolg der Königlichen im Derbi madrileño in der regulären Spielzeit seit 2022, war das Team von Trainer Carlo Ancelotti eigentlich mit einer komfortablen Ausgangslage ins zweite Achtelfinal-Duell gegangen.

Doch schon früh sorgte Conor Gallagher (1.) für eine offene Partie, in der FIFA-Weltfußballer Vinicius einen Elfmeter weit über das Tor schoss (70.), nachdem Superstar Kylian Mbappé gefoult worden war.

Real Madrid trifft auf den FC Arsenal

Schon zuvor hatte sich Real in der Champions League immer gegen Atletico durchgesetzt - im Finale 2014, im Viertelfinale 2015, im Finale 2016 sowie im Halbfinale 2017. Für die Königlichen geht es in der Runde der letzten acht (8./9 und 15./16. April) gegen den FC Arsenal, der ohne seinen verletzten deutschen Nationalspieler Kai Havertz nichts mehr anbrennen ließ. Nach dem historischen Auswärtssieg im Hinspiel (7:1) erledigten die Gunners im zweiten Duell mit der PSV Eindhoven durch das 2:2 (2:1) ihre Pflicht.

Auch der zweite Premier-League-Klub Aston Villa bestätigte seinen Hinspielerfolg (3:1) und trifft nun auf Paris Saint-Germain, das überraschend den Ligaphasen-Primus FC Liverpool ausgeschaltet hatte. Gegen den früh durch eine Rote Karte dezimierten FC Brügge sorgten Marco Asensio (50./61.) und der Ex-Dortmunder Ian Maatsen (57.) für das 3:0 (0:0) in Birmingham. Der Sieger des Europapokals der Landesmeister 1982 hatte zuletzt vor 42 Jahren das Viertelfinale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs erreicht.

Die Gunners gingen ohne einige Stammspieler in der Startelf durch den Ukrainer Oleksandr Sintschenko bereits in der 6. Minute in Führung. Declan Rice (37.) konterte das 1:1 der PSV durch den früheren Bundesligaprofi Ivan Perisic (18.). Eindhoven wahrte im Rückspiel sein Gesicht und konnte durch Couhaib Driouech (70.) im Emirates Stadium zumindest ein weiteres Mal ausgleichen.