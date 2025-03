So teuer könnte Tyler Dibling für den FC Bayern werden

IMAGO/Graham Hunt

Tyler Dibling ist Thema beim FC Bayern

Seit Jahresbeginn wird der FC Bayern mit Tyler Dibling vom FC Southampton in Verbindung gebracht. Doch der U19-Nationalspieler Englands, der beim FC Southampton unter Vertrag steht, wäre wohl keinesfalls ein Schnäppchen für die Münchner.

Bereits im Januar schrieb die englische "Sun" vom Interesse des FC Bayern an Offensiv-Talent Tyler Dibling, zuletzt vermeldete auch der deutsche Pay-TV-Sender "Sky", dass Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ganz genau hinschauen beim hochgeschätzten 19-Jährigen, der beim FC Southampton in der Premier League spielt und von zahlreichen weiteren Top-Klubs umworben wird.

Eine konkrete Anfrage aus München habe es aber noch nicht gegeben, so "Sky" weiter. Und ob es zu einer solchen kommt, darf zumindest ob der jüngst kolportierten Ablöseforderungen auch hinterfragt werden.

Denn wie "caughtoffside.com" berichtet, müsste ein Interessent offenbar 33 Millionen Pfund, umgerechnet fast 40 Millionen Euro für Dibling zahlen. Eine immense Summe für den U19-Nationalspieler, der in 2024/25 bislang auf zwei Tore in Englands Fußball-Oberhaus kommt und einen geschätzten Marktwert von 25 Millionen Euro hat.

Allerdings ist dieser Betrag noch gar nicht das Ende der Fahnenstange. Denn wie der britische "Telegraph" berichtet, sehen die Southampton-Verantwortlichen den Teenager als einen der besten Nachwuchsfußballer an und fordern daher sogar mehr als 100 Millionen Pfund, was umgerechnet fast 120 Millionen Euro entspricht. "Sky"-Transfer-Reporter Florian Plettenberg reagierte auf ein entsprechendes Posting zum "Telegraph"-Bericht mit einem Haken.

Ist Diblings Preis realistisch?

Unter dem Strich dürften die kolportierten Preisvorstellungen für den FC Bayern, der den Außenbahnspieler in dieser Saison laut "Telegraph" mehrfach gescoutet haben soll, am Ende eine Nummer zu groß sein. Ob englische Klubs, wie der FC Liverpool oder Manchester United, die ebenfalls gehandelt werden, zugreifen, ist ebenfalls offen.

Gleichzeitig ist aber auch fraglich, ob Southampton die immensen Ablöse-Forderungen für Dibling tatsächlich wird halten können, denn der Klub steht in der Premier League vor dem Abstieg. Dibling dürfte ab Sommer derweil danach streben, weiter auf möglichst hohem Niveau zu spielen.

Ob der FC Bayern am Ende in Frage kommt oder sich der 19-Jährige für ein Regal tiefer entscheidet, wird die Zukunft zeigen. Aus der Bundesliga war Dibling auch mit RB Leipzig und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. In der Premier League stünden aber wohl auch zahlreiche Abnehmer parat.