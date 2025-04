Schnee-Alarm vor Europa-League-Spiel

IMAGO/Lise Aaserud

Viel Schnee in Bodø

Bodø sieht Weiß: Vor dem Europa-League-Spiel (ab 18:10 Uhr live auf RTL+) zwischen FK Bodø/Glimt und Lazio Rom schneit es in der norwegischen Stadt wie wild. Bis zum Anpfiff soll der Schnee aber weg sein.

Weiße Pracht im April. In dem norwegischen Ort Bodø schneit es schon den ganzen Tag. Die Temperaturen in der Stadt liegen rund um den Gefrierpunkt.

Trotzdem soll um 18:45 Uhr im Aspmyra-Stadion das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen dem Heimteam von Bodø/Glimt und Lazio Rom angepfiffen werden.

Europa League: Viel Schnee in Bodø

Das Spiel stand Medienberichten zufolge zunächst etwas auf der Kippe, soll nach einer Platzbegehung am Mittag aber auf jeden Fall über die Bühne gehen.

Der norwegische Klub postete den Tag über Bilder von der Schneelandschaft rund um das Stadion. Auf den Fotos ist der Rasen im Stadion teilweise nicht mehr zu erkennen. Auch die Tribünen sind eingeschneit. Viel zu tun für die Helfer, die nun Hand anlegen müssen.

Die Arena verfügt zudem über eine Rasenheizung. Schneepflüge sollen des Weiteren helfen, den Rasen für die Partie freizumachen.

Die Skandinavier hatten sich im Achtelfinale der Europa League gegen Olympiakos Piräus durchgesetzt.

Auch im Viertelfinale wittern die Norweger ihre Chance. "Wir wissen, dass wir gegen eine sehr gute Mannschaft antreten. Eine Mannschaft, die auf fast jeder Position über Nationalspieler verfügt. Wir wissen aber auch, dass wir auch ein gutes Team sind", sagte Trainer Kjetil Knutsen vor der Partie. "Jetzt müssen wir Vorbereitungen treffen, die unsere Stärken gegen ihre Stärken und Schwächen ausspielen."

In den weiteren Viertelfinalspielen der Europa League treffen Eintracht Frankfurt auswärts auf Tottenham Hotspur (live ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+), die Rangers aus Glasgow empfangen Athletic Bilbao und Olympique Lyon trifft auf Manchester United (live auf RTL+).

Frankfurt will drei Jahre nach dem Sensations-Triumph von Sevilla ein weiteres Europa-League-Finale spielen. Das Endspiel steigt in diesem Jahr am 21. Mai in Bilbao.