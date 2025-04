BVB-Fans beleidigen Hopp erneut böse

IMAGO/Oliver Zimmermann

BVB-Fans zeigen ein Transparent gegen den langjährigen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp in Sinsheim.

Kein Riesenärger wie schon in der Vergangenheit, aber die nächste Schmähung von Fans von Borussia Dortmund gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp: BVB-Anhänger haben beim 3:2-Sieg ihrer Mannschaft im Sinsheimer Stadion ein beleidigendes Spruchband gezeigt.

Für ein paar Minuten hing im Gästeblock ein Transparent mit der Aufschrift "Alles Gute, du Hurensohn!".

Hopp, der am Samstag 85 Jahre alt wurde, war wie vom Verein angekündigt nicht in der Arena. Die BVB-Fans und Hopp verbindet eine jahrelange Feindschaft, die in die Bundesliga-Geschichte eingegangen ist.

Unschöne Historie von BVB-Anhängern in Sinsheim

Mit Beleidigungen von gegnerischen Fangruppierungen musste sich der Milliardär und langjährige Mehrheitseigner der TSG von Anfang an auseinandersetzen. Bei Spielen gegen Dortmund eskalierte die Situation mehrfach, unter anderem durch ein Fadenkreuz-Plakat von BVB-Anhängern mit dem Konterfei Hopps im Stadion.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte Dortmund dafür sanktioniert, woran sich eine bundesweite Fan-Debatte zur Kollektivstrafe entzündete. Die Strafe wirkte sich durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Geisterspiele aber kaum aus.