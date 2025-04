Neuer Bayern-Anlauf bei Barca-Star?

IMAGO/Jose Breton

Ronald Araujo (M.) wird einmal mehr beim FC Bayern gehandelt

Gerüchte, Ronald Araujo vom FC Barcelona habe das Interesse des FC Bayern geweckt, halten sich seit Monaten hartnäckig. Selbst, dass der Innenverteidiger aus Uruguay seinen Vertrag im Januar 2025 bis Sommer 2030 verlängerte, kann die Spekulationen offenbar nicht ersticken.

Angelt sich der FC Bayern einen neuen Superstar für die nicht immer sattelfeste Innenverteidigung? Glaubt man der spanischen "Sport" haben die Münchner Ronald Araujo vom FC Barcelona zumindest weiterhin im Blick. Vor allem ein vermeintliches Vertragsdetail, das die Zeitung veröffentlicht, dürfte die Gerüchteküche noch einmal mächtig anheizen.

Angeblich hat sich der Nationalspieler bei seiner Verlängerung die Option gesichert, Barca zwischen dem 01. bis 15. Juli gegen Zahlung von 65 Millionen Euro verlassen zu können. Die Vereinbarung sei allerdings vertraulich getroffen worden.

65 Millionen Euro stellen zwar fraglos eine Summe dar, die der deutsche Fußball-Rekordmeister nicht ohne weiteres in den Ring werfen dürfte und könnte, angesichts von Araujos Klasse wird der ein oder andere Klub allerdings wohl einen Vorstoß wagen.

FC Bayern soll Verteidiger-Tausch in Betracht ziehen

Der "Sport" zufolge soll man auch beim FC Bayern mit dem Gedanken spielen, den 26-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Zwar hat man in den vergangenen Jahren immer wieder größere Summen in die Abwehrzentrale investiert, rundum zufrieden sollen die Bosse an der Säbener Straße mit der aktuellen Besetzung laut dem Bericht aber nicht sein. Konkret soll man in Betracht ziehen, Min-jae Kim durch Araujo zu ersetzen.

Der Südkoreaner wechselte erst im Sommer 2023 nach München, überzeugte aber nicht immer. Ein Abschied soll möglich sein, sofern ein Interessent ausreichend tief in die Tasche greift.

Die "Sport" bringt mit Juventus Turin, dem FC Chelsea und Newcastle United direkt drei konkrete Interessenten für Kim ins Spiel. Ein Deal soll demnach einen Großteil der Summe einbringen, die für Araujo fällig wird.