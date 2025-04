Enthüllt! Darum verlässt Dier den FC Bayern

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

Eric Dier wird den FC Bayern wohl im Sommer verlassen

Am Dienstagabend sickerte die Nachricht durch, dass Eric Dier den FC Bayern am Saisonende ablösefrei in Richtung AS Monaco verlassen wird. Als Nachfolger für den Engländer, der sich mit den Münchnern nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen konnte, wird erneut Jonathan Tah an der Säbener Straße gehandelt.

Maximal drei Pflichtspiele im Trikot des FC Bayern können für Eric Dier bis zu seinem Vertragsende in München Ende Juni noch hinzukommen, weitere wohl nicht. Wie die renommierte französische Sportzeitung "L'Equipe" und Transfer-Insider Fabrizio Romano am Dienstagabend übereinstimmend berichteten, hat der Abwehrmann nämlich bereits der AS Monaco sein Wort gegeben. Der ablösefreie Wechsel sei beschlossene Sache, heißt es.

Im Fürstentum soll der frühere englische Nationalspieler dem Vernehmen nach einen Zweijahresvertrag inklusive Option auf eine weitere Saison erhalten. Eine Bestätigung von offizieller Seite steht bislang noch aus. Laut "Sky" soll die lange Vertragslaufzeit auch den Ausschlag gegeben haben, dass sich der 31-Jährige gegen einen Verbleib an der Isar entschieden habe.

FC Bayern führt wieder Gespräche mit Jonathan Tah

Demnach habe der deutsche Rekordmeister dem Innenverteidiger kein mehrjähriges Angebot vorlegen können. Dier habe sich daher für die Offerte aus dem Fürstentum entschieden, heißt es. Mittlerweile sei auch der FC Bayern über die Entscheidung des Engländers informiert. Die Suche nach einem Nachfolger läuft derweil bereits an.

Dem Pay-TV-Sender zufolge ist dabei Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zurück in den Fokus der Münchner geraten. Demnach habe der deutsche Branchenprimus die Gespräche mit dem deutschen Nationalspieler, dessen ablösefreier Abgang von der Werkself nach der laufenden Saison bereits feststeht, wieder aufgenommen.

Der Noch-Leverkusener wurde in den letzten Monaten ebenfalls mit anderen Schwergewichten wie dem FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht. Im Sommer 2024 stand der Ex-Hamburger bereits kurz vor einem Wechsel an die Isar, der allerdings an der zu hohen Ablöseforderung von Bayer scheiterte.

Zwischenzeitlich war das Interesse des Rekordmeisters wieder abgeklungen. "Das ist aktuell kein Thema für uns! Man sieht, dass es unsere Verteidigung aktuell gut macht, sie haben sich richtig gefestigt. Wir bekommen wenige Gegentore. Daher sind wir aktuell sehr, sehr happy", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund im Februar, als er auf die Tah-Spekulationen angesprochen wurde.