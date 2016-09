Leicester macht Traumstart perfekt

Islam Slimani (l.) lässt Leicester erneut jubeln

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der englische Meister hat seinen Erfolgskurs gegen den FC Porto fortgesetzt. Auch Sevilla und Juventus durften in der Königsklasse am Dienstagabend jubeln.

Leicester City hat den FC Porto mit 1:0 besiegt. Der Algerier Islam Slimani sorgte mit seinem Kopfballtor in der 25. Minute für eine gelungene Champions-League-Heimpremiere des Teams mit Abwehrspieler Robert Huth. Im Tor musste Ron-Robert Zieler wieder Platz für Kasper Schmeichel machen, der kurz vor Schluss Glück bei einem Pfostentreffer hatte. Im Parallelspiel der Gruppe G fuhr der FC København einen 4:0-Sieg gegen Brügge ein und steht damit hinter der Engländern mit vier Punkten auf dem zweiten Platz.

In der Gruppe H feierten unterdessen Italiens Rekordmeister Juventus mit Nationalspieler Sami Khedira und Europa-League-Champion FC Sevilla nach dem 0:0 im direkten Duell ihre ersten Erfolge. Für Juve legten beim 4:0 (2:0) bei Dinamo Zagreb Miralem Pjanić (24.) und Gonzalo Higuaín (31.) schon vor der Pause die Basis für den Sieg, Paulo Dybala (57.) und ein Eigentor von Adrian Šemper (85.) machten den Erfolg perfekt. Für Zabreb war es die zweite klare Niederlage nach dem 0:3 in Lyon. Sevilla bezwang Frankreichs Vizemeister 1:0 (0:0), der Franzose Wissam Ben Yedder (53.) war aus Nahdistanz per Kopf erfolgreich.

Sporting und Tottenham punkten

In der Dortmunder Gruppe F kam Sporting nach dem unglücklichen 1:2 bei Real Madrid mit 2:0 (1:0) gegen Legia Warszawa zu den ersten Punkten. Bryan Ruiz (28.) und der Ex-Wolfsburger Bas Dost (38.) trafen gegen den erneut zu schwachen polnischen Meister.

In Leverkusens Staffel E sorgte unterdessen Ex-Bayer-Stürmer Heung-Min Son in der 71. Minute für den 1:0 (0:0)-Erfolg von Tottenham Hotspur bei CSKA Moskva. Torwart Igor Akinfeev berührte den Ball nach dem Schuss noch, die Kugel trudelte aber ins Tor.