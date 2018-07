Bochum leiht Ganvoula von Anderlecht aus

Der VfL Bochum leiht Silvère Ganvoula vom RSC Anderlecht aus (Bildquelle: vfl-bochum.de)

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Angreifer Silvère Ganvoula vom belgischen Topklub RSC Anderlecht für ein Jahr ausgeliehen.

Das gaben die Bochumer am Freitag bekannt. Der Klub besitzt zudem eine Kaufoption für den 22-jährigen Kongolesen. Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, zeigte sich von dem Leihgeschäft angetan: "Silvère Ganvoula hat eine sehr große physische Präsenz und ist kopfballstark. Nicht allein dadurch, sondern auch durch seinen beidfüßigen Abschluss wird er unsere Angriffsmöglichkeiten erweitern."

In der vergangenen Saison war Ganvoula an den belgischen Erstligisten KV Mechelen verliehen. Für den späteren Absteiger kam Ganvoula nur auf zehn Einsätze, in denen er torlos blieb. In Bochum bekommt Ganvoula die Rückennummer 35.