Kovac bestätigt: Bayern ohne Vidal auf US-Tour

US-Tour: Bayern verzichtet auf Arturo Vidal

Ohne seinen chilenischen Mittelfeldstar Arturo Vidal bricht der deutsche Fußball-Meister Bayern München zu seiner Testspiel-Reise in die USA auf.

Den Verzicht auf den Mitte April am Knie operierten Südamerikaner gab Münchens Trainer Niko Kovac nach dem 3:1-Sieg der Bayern am Samstag im Testspiel in Klagenfurt gegen den französischen Titelträger Paris St. Germain bekannt.

"Arturo ist noch nicht wieder voll belastbar und wird deswegen in München individuell trainieren", sagte Kovac. Vidal war im Frühjahr ein freier Gelenkkörper im Knie entfernt worden. Erst seit Mitte Juli ist der 31-Jährige wieder im Lauftraining.