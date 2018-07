Jann George verlängert vorzeitig bei Jahn Regensburg

Jann George (l.) verlängert vorzeitig bis 2020 bei Jahn Regensburg

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Offensivspieler Jann George vorzeitig um ein Jahr bis Juni 2020 verlängert. Das gab Regensburg am Freitag bekannt.

Der 25-Jährige George kam vor drei Jahren von der SpVgg Greuther Fürth und bestritt seitdem wettbewerbsübergreifend 98 Einsätze und erzielte insgesamt 21 Tore.

"Die vergangenen drei Jahre waren fußballerisch die schönsten in meinem Leben. Was ich als Teil dieses Vereins erleben durfte, lässt sich nicht in Worte fassen. Die Menschen, mit denen ich hier täglich arbeiten darf, aber auch der Jahn an sich, sind mir in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen“, sagt George.

Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball der Regensburger, erklärte: "Jann ist jetzt seit drei Jahren in Regensburg und hat in dieser Zeit maßgeblich zu unserer positiven Entwicklung beigetragen. Allein seine Statistik von fast 40 Torbeteiligungen in lediglich knapp 100 Pflichtspielen untermauert diese Tatsache eindrucksvoll. Trotzdem kann Jann noch konstanter in seinen Leistungen werden. Die Förderung dieser Konstanz ist unser gemeinsames Ziel für die Zukunft."