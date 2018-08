VfB Stuttgart verlängert vorzeitig mit Ascacíbar

Der VfB setzt langfristig auf Santiago Ascacíbar (r.)

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Santiago Ascacíbar vorzeitig um ein Jahr und ohne Ausstiegsklausel bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Der 21 Jahre alte Argentinier war vor einem Jahr zu den Schwaben gewechselt und bestritt in der vergangenen Saison als Stammspieler 29 Erstliga-Partien.

"Santi war vom ersten Spiel an eine wichtige und feste Größe in unserem Kader", sagte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke über den 21-Jährigen. "Wir trauen ihm zu, in Zukunft eine absolute Führungsrolle in unserem Team einzunehmen."

Reschke lobte außerdem die spielerischen Qualitäten des jungen Argentiniers. "Er verfügt über eine außergewöhnliche Leistungsbereitschaft und Zweikampfstärke."

Zuvor hatte Ascacíbar beim argentinischen Erstligisten Estudiantes de La Plata gespielt.