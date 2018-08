HSV im DFB-Pokal ohne Hunt und Steinmann

Aaron Hunt wird im Pokal nicht mitwirken können

Trainer Christian Titz vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV muss in der ersten Runde des DFB-Pokals bei TuS Erndtebrück am Samstag auf Offensivallrounder und Kapitän Aaron Hunt sowie Mittelfeldstratege Matti Steinmann verzichten.

Bei Hunt macht ein Faszieneinriss in der Wade einen Einsatz weiter nicht möglich, Steinmann plagt sich mit Oberschenkelproblemen herum.

"Wir wollen bei Aaron und Matti kein Risiko eingehen. Wir planen mit beiden für das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld", sagte Titz am Dienstag. Der HSV empfängt die Ostwestfalen am 27. August zum dritten Spieltag in der 2. Liga.