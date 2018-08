BVB kassiert weiteren Millionen-Nachschlag für Dembélé

Ousmane Dembélé beschert dem BVB einen warmen Geldregen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund darf sich offenbar über einen warmen Geldregen freuen. Der BVB kassiert eine weitere Nachzahlung aus dem Transfer von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona.

Laut "Bild" werden fünf Millionen Euro fällig, weil Dembélé beim ersten Saisonspiel der Katalanen in der Primera División gegen CD Alavés am Samstag (22:15 Uhr im Liveticker) den 25. Einsatz für seinen neuen Klub absolviert.

Insgesamt nahm der BVB damit bereits 115 Millionen Euro durch den Wechsel des französischen Weltmeisters ein. Der 21 Jahre alte Offensivspieler hatte im vergangenen Sommer durch einen Trainingsstreik seine Freigabe erpresst.

70 Millionen Euro flossen dem Bericht zufolge sofort nach Dortmund, 35 Millionen Euro in einer zweiten Rate am 1. Juli 2018. Dass Barca sich in der vergangenen Spielzeit für die Champions League qualifizierte, spülte dem BVB weitere fünf Millionen Euro in die Kasse.

Insgesamt kann die Summe noch bis auf 145 Millionen Euro steigen. Auch für das 50., 75. und 100. Pflichtspiel Dembélés muss Barca jeweils fünf Millionen Euro zahlen.

Für eine weitere Champions-League-Qualifikation in der neuen Spielzeit werden erneut fünf Millionen Euro fällig. Gewinnt der amtierende spanische Meister darüber hinaus mit Dembélé die Königsklasse, werden für bis zu zwei Titel ebenfalls fünf Millionen Euro extra abgerechnet.