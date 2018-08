Bayern-Gerüchte setzten HSV-Juwel Arp zu

Fiete Arp erzielte am Samstag sein erstes Saisontor für die HSV-Profis

Beim 5:3-Pokalerfolg des Hamburger SV gegen Underdog TuS Erndtebrück schickte HSV-Coach Christian Titz erstmal in dieser Saison Sturm-Juwel Fiete Arp für die Fußball-Profis auf den Rasen - der 18-Jährige überzeugte. Anschließend erklärte Titz, warum er bislang auf sein Top-Talent verzichtete.

"Fiete ist vor einiger Zeit mit dem Wunsch zu mir gekommen, ihn etwas aus der Öffentlichkeit zu nehmen", zitiert der "kicker" Titz. Zudem sei man beim HSV "davon überzeugt", dass Arp, der sich zuletzt nicht mehr öffentlich äußerte, ein behutsamer Aufbau gut tue.

Arp wurde in den zurückliegenden Monaten immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, verlängerte seinen Vertrag in Hamburg letztlich aber bis Ende Juni 2020. Das Wechseltheater um seine Person soll dem Talent jedoch zugesetzt haben, berichtet der "kicker" - ein Formtief folgte.

Ein Umstand, der erklärt, warum Titz bei den ersten beiden Ligapartien der Hanseaten auf Arp verzichtete. Stattdessen schnürte der Juniorennationalspieler die Schuhe für die Hamburger Zweitvertretung in der Regionalliga, wo er drei Treffer in drei Partien erzielen konnte. Zusammen mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 im Pokal stehen damit vier Buden in Pflichtspielen zu Buche. Die Maßnahme des HSV scheint also aufzugehen.

Lasogga meldet Ansprüche an

Allerdings muss sich Titz auch ohne Arp keine großen Sorgen machen. Gegen Erndtebrück untermauerte Ex-Nationalspieler Pierre-Michel Lasogga, dass er ebenfalls langsam zu alter Stärke findet. Der HSV-Sturmtank wurde in der 63. Minute für Arp eingewechselt und schnürte nur Minuten später einen Doppelpack.

"Diese ersten beiden Tore tun mir gut", so Lasogga. "Natürlich will ich wie jeder andere am liebsten immer von Beginn an spielen, aber der Trainer hat sich dieses Mal anders entschieden. Doch ich bin keiner, der den Kopf hängen lässt, ich habe auf meine Weise geantwortet." An der Elbe dürfte die Situation im Angriff also kaum jemanden Sorgen bereiten.