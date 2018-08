Ancelotti spricht über sein Bayern-Aus

Carlo Ancelotti coacht mittlerweile wieder in Italien

Ex-Cheftrainer Carlo Ancelotti hat sich zu den Meinungsverschiedenheiten mit der Führungsetage beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München geäußert, die vor elf Monaten zur vorzeitigen Trennung geführt hatten.

Beim Streamingdienst "DAZN" betonte Ancelotti zunächst: "Die Dinge sind nicht schlecht gelaufen, wir haben die meisten Spiele im September gewonnen." Tatsächlich stand der FC Bayern unter dem Italiener als Tabellendritter in der Bundesliga-Tabelle aussichtsreich da und hatte bereits Siege unter anderem gegen Bayer Leverkusen oder den späteren Vizemeister FC Schalke eingefahren.

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg folgte dann aber die berühmt gewordene 0:3-Lehrstunde gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Danach hatten die Bayern-Bosse die Reißleine gezogen und nach der Interimslösung Willy Sagnol einmal mehr auf Trainer-Ikone Jupp Heynckes zurückgegriffen.

"Ich denke, es gab ein Philosophie-Problem. Sie wollten die Dinge nicht verändern, aber ich habe es getan", stellte Ancelotti weiter fest. Die Differenzen seien am Ende unüberbrückbar gewesen, sodass die Verantwortlichen um Präsident Uli Hoeneß, Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum Handeln gezwungen waren.

Ancelotti: "Jeder Trainer hat seine eigenen Ideen"

"Es war dringend notwendig, einen Trainer zu finden, der die Sache stabilisieren und zu einem guten Ende bringen würde", wurde Hoeneß dazu im "kicker" zitiert.

Eine Situation, die der italienische Startrainer selbst als gar nicht so dramatisch empfunden habe. "Natürlich hat jeder Trainer seine eigenen Ideen. Das Wichtigste ist es, die Charakteristiken der Spieler einzubeziehen und daraus das Spielmodell zu erarbeiten, nicht andersherum."

Nach der Klatsche in der Königsklasse in Paris bekam Ancelotti aber keine weitere Zeit mehr eingeräumt. Er musste bekanntermaßen seinen Stuhl räumen, arbeitet seit dieser Saison wieder in der italienischen Serie A als Cheftrainer für den SSC Neapel.

Ancelotti coachte insgesamt rund 16 Monate bei den Münchnern und feierte 2017 souverän die Deutsche Meisterschaft.