Pfiffe gegen Baba: Schalke-Star droht die Bank

Abdul Rahman Baba wirkte auf der linken Abwehrseite überfordert

Nach der zweiten Niederlage im zweiten Bundesliga-Spiel der neuen Saison ist die Stimmung bei Vizemeister FC Schalke 04 bereits ziemlich angespannt. Die Anhänger machten bei der 0:2-Heimpleite gegen Hertha BSC einen Sündenbock in der Abwehrkette aus.

Als Abdul Rahman Baba in der 73. Minute ausgewechselt wurde, verabschiedeten ihn viele S04-Fans mit lauten Pfiffen. Das erste Heimspiel für Schalke nach fast zwei Jahren verlief für den 24-Jährigen denkbar schlecht. Unter anderem unterlief ihm ein folgenschwerer Abstimmungsfehler mit Sané, der beinahe zu einem weiteren Gegentor führte.

Gut möglich, dass dem Ghanaer schon im nächsten Spiel nach der Länderspielpause die Ersatzbank droht. Wenn es am 15. September (ab 18:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach im dritten Anlauf um die ersten Ligapunkte geht, könnte Schalkes-Cheftrainer Domenico Tedesco auf seinen Linksverteidiger verzichten.

Vor allem, weil mit Benjamin Mendyl in zwei Wochen eine ernsthafte Alternative zur Verfügung stehen wird. Zuletzt hinderten den marokkanischen Sommerneuzugang noch sprachliche Barrieren am Einstand für die Königsblauen: "Er spricht de Facto kein Wort Deutsch und nur ganz wenig Englisch", berichtete S04-Coach Tedesco und nannte das als Grund, weshalb Mendyl am Sonntag noch nicht im Kader stand.

"Er hat jetzt zwei Wochen Zeit, Deutsch zu lernen", ergänzte Tedesco mit einem Augenzwinkern. Er heizte den Konkurrenzkampf auf der linken Abwehrseite damit nochmals an. Weitere unsichere Leistungen wird sich Baba in jedem Falle nicht mehr leisten dürfen.