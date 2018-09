BVB feiert Schützenfest gegen Osnabrück

Der BVB feierte ein Schützenfest an der Bremer Brücke

Jacob Bruun Larsen hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum Testspielsieg beim Drittligisten VfL Osnabrück geschossen und dabei Neuzugang Paco Alcácer bei dessen Debüt in den Schatten gestellt.

Der 19-Jährige erzielte beim 6:0 (5:0)-Sieg vier Tore, alle in der ersten Halbzeit. Die weiteren Treffer markierten Sergio Gómez (32.) und Maximilian Philipp (78.). Alcácer wurde nach 74 Minuten ausgewechselt.

Sein Comeback für die erste Mannschaft feierte hingegen Julian Weigl. Der 22-Jährige hatte sich nach dem Ende der vergangenen Saison mit Leistenbeschwerden herumgeschlagen und weite Teile der Vorbereitung verpasst.

💪 Sieg!



Borussia Dortmund gewinnt das Testspiel beim @VfL_1899 in Osnabrück mit 6:0 (5:0)! #VFLBVB 0-6 pic.twitter.com/wCT4mzBXVw — Borussia Dortmund (@BVB) 6. September 2018

Der Liveticker zum Nachlesen:

VfL Osnabrück - Borussia Dortmund 0:6

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 und 0:5 Jacob Bruun Larsen (9., 24., 25., 41.), 0:4 Sergio Gómez (32.), 0:6 Maximilian Philipp (78.)

Karten: -

+++ Fazit +++

Hochverdient und nie gefährdet gewinnt Borussia Dortmund mit 6:0 in Osnabrück. Ausschlaggebend war eine extrem starke erste Halbzeit, in der Flügelstürmer gleich vier Tore erzielte. Sergio Gómet und der eingewechselte Maximilian Philipp sorgten für die anderen beiden Treffer. Dortmund trat im ersten Abschnitt sehr dominant auf und ließ den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren. Besonders das Zusammenspiel zwischen den offensiven Mittelfeldspielern Bruun Larsen, Götze, Kagawa und Gómez funktionierte gut. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückte Osnabrück auf den Ehrentreffer und lief den BVB früh in der eigenen Hälfte an. Die Dortmunder Verteidiger waren um spielerische Lösungen bemüht und zogen das Spiel kontrolliert auf. Kamen die Hausherren einmal zum Abschluss, stellte Marwin Hitz sein Können unter Beweis. Unter dem Strich geht das Ergebnis gegen einen deutlich unterlegenen Gegner in Ordnung.

+++ 90. Minute, Abpfiff +++

+++ 88. Minute +++

Philipp scheitert an Beckemeyer! Kagawa findet ein ums andere Mal die Lücke in der VfL-Hintermannschaft. Philipp schließt aus spitzem Winkel ab, Osnabrücks Keeper pariert mit einem starken Fußreflex.

+++ 86. Minute +++

Der VfL drängt auf den Ehrentreffer. Álvaraz setzt sich gut gegen zwei Schwarz-Gelbe durch, verfehlt das lange Eck mit seinem Schlenzer nur knapp.

+++ 82. Minute +++

Blacha trifft die Latte! Beinahe fällt der Ehrentreffer. Álvarenz gibt die Kugel im Offensivlauf raus aus die linke Seite zu Blacha. Der Mittelfeldspieler schlägt einen Haken in die Mitte und zieht mit dem zweiten Kontakt ab. Hitz lenkt die Kugel noch an die Latte.

+++ 78. Minute, Tooor für Borussia Dortmund, 0:6 durch Maximilian Philipp +++

Das halbe Dutzend ist voll! Götze hat im Mittelfeld sehr viel Platz und dribbelt sich bis kurz vor die Strafraumlinie. Im richtigen Moment gibt der Mittelfeldspieler ab auf Philipp, der vor dem Tor die Nerven behält und elegant den herausgeeilten Torhüter überlupft. Ein schöner Treffer!

+++ 76. Minute +++

Der BVB läuft in Überzahl auf das gegnerische Tor zu, doch Dahoud verdaddelt die Chance leichtfertig. Auf der rechten Seite ist Götze sehr frei, Dahoud entscheidet sich für einen Sololauf, wird beim Torschuss aber geblockt. Da war mehr drin!

+++ 74. Minute +++

Paco Alcácers Debüt für Borussia Dortmund endet rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Der Spanier arbeitete viel, wirkte vor dem Tor aber noch etwas zu unentschlossen. Sebastian Rode ist neu mit dabei.

+++ 72. Minute +++

Osnabrück spielt mit dem aussichtslosen Rückstand im Rücken befreit auf. Blacha gewinnt im Mittelfeld den Ball und leitet schnell auf die rechte Seite zu Pfieffer weiter. Der Angreifer nimmt die Kugel einmal an, seine Mischung aus Flanke und Torschuss ist für Hitz aber keine Herausforderung.

+++ 69. Minute +++

Alcácer trifft! Doch der Spanier war einen Moment zu früh in die Spitze gestartet und stand beim Zuspiel hauchdünn im Abseits. So wartet der Neuzugang weiter auf sein erstes Tor.

+++ 67. Minute +++

Auch der andere Dortmunder Torschütze verlässt das Feld. Sergio Gómez wird von Mo Dahoud ersetzt.

+++ 66. Minute +++

Dortmund lässt die Kugel ruhig in der eigenen Hälfte zirkulieren und wartet auf die Lücke in der Osnabrücker Defensive. Die VfL-Abwehr steht aber weitaus sortierter, als in der ersten Halbzeit.

+++ 63. Minute +++

Der Mann des Spiels hat Feierabend: Unter großem Applaus der mitgereisten BVB-Fans verabschiedet sich Jacob Bruun Larsen. Neu mit dabei ist Maximilian Philipp.

+++ 61. Minute +++

Alcácer verpasst sein erstes Tor um wenige Zentimeter! Kagawa bringt eine Flanke von der rechten Seite scharf in den Strafraum. Alcácer schleicht sich zwischen den Innenverteidigern davon, kommt aber mit der Fußspitze nicht mehr an die Hereingabe.

+++ 58. Minute +++

Osnabrück hat nichts mehr zu verlieren und attackiert das Dortmunder Aufbauspiel mit fünf Akteuren rund um den gegnerischen Strafraum. Der BVB hat Probleme, den Ball über die Mittellinie zu tragen. Alcácer ist im Sturmzentrum aktuell komplett abgemeldet.

+++ 54. Minute +++

Hitz muss das erste Mal eingreifen! Heider fängt einen Rückpass von Weigl ab und dribbelt auf Youngster Pieper zu. Der Osnabrücker tanzt den BVB-Verteidiger mit zwei Übersteigern aus und zieht aus zehn Metern ab - genau in die Arme von Hitz.

+++ 52. Minute +++

Dagegen wechselt Osnabrück gleich neun Mal. Jetzt mit dabei ist Top-Torjäger Marcos Álvarez. Der bullige Stürmer Luca Pfeiffer bringt zu Beginn des zweiten Durchganges viel Schwung mit.

+++ 49. Minute +++

Auf Seiten des BVB gibt es im zweiten Durchgang eine personelle Veränderung. Lukasz Piszczek macht Platz für Marcel Schmelzer, der sich auf seiner Stammposition hinten links einsortiert. Jeremy Toljan rückt dafür nach rechts.

+++ 47. Minute +++

Beinahe treffen die Hausherren! Pfeiffer wurschtelt sich im Strafraum gegen Toprak durch und kommt aus acht Metern zum Abschluss. Der Ball rutscht dem Angreifer aber leicht über den Spann, sodass die Kugel die lange Ecke um wenige Zentimeter verfehlt. Das wäre der erste Schritt der Aufholjagd gewesen.

47. Min. Pause. Was soll's, müssen wir gleich halt sechs Buden schießen. Leichteste Übung... :D #VFLBVB — VfL Osnabrück (@VfL_1899) 6. September 2018

+++ 46. Minute, Anpfiff 2. Halbzeit +++

Weiter geht's!

+++ Halbzeit +++

Jacob Bruun Larsen übernahm in der ersten Halbzeit die Position von Marco Reus, der am heutigen Abend mit der deutschen Nationalmannschaft auf Frankreich trifft und von Joachim Löw in die Startformation beordert wurde.

+++ Halbzeitfazit +++

Furiose 45 Minuten: Dortmund führt im Testspiel gegen Osnabrück zur Pause mit 5:0. Der BVB wurde in den ersten Minuten von den Gastgebern zwar früh unter Druck gesetzt, ging aber mit dem ersten sauber nach vorne getragenen Angriff durch Jacob Bruun Larsen in Führung. Der Däne drückte dem Spiel in der Folge seinen Stempel auf. Vier der fünf Treffer gingen auf das Konto des Offensivspielers. Für den fünften Treffer sorgte Sergio Gómez mit einem schönen Schlenker. Osnabrück lief über weite Strecken nur hinterher und muss in der zweiten Halbzeit aufpassen, nicht komplett unter die Räder zu kommen. Dortmund legt genau die offensive Kreativität und Spielfreude an den Tag, die man im letzten Bundesliga-Spiel gegen Hannover noch vermisste. Gleich geht es weiter!

+++ 45. Minute, Abpfiff 1. Halbzeit +++

+++ 44. Minute +++

Mal ein Angriff, der nicht in ein Tor mündet. Kagawa tritt einen Freistoß von links an die Fünfmeterlinie. Toprak ist einschussbereit, die Kugel wird im letzten Moment von Trapp weggespitzelt.

+++ 41. Minute, Tooor für Borussia Dortmund, 0:5 durch Jacob Bruun Larsen +++

Munteres Scheibenschießen! Toprak schaltet sich mit in die Offensive ein und spielt einen doppelten Doppelpass mit Kagawa. Der Japaner sucht uneigennützig nicht den Abschluss, sondern chipt die Kugel hinter die VfL-Verteidiger. Dort taucht ein ums andere Mal Bruun Larsen auf, der aus sieben Metern halblinker Position seinen vierten Treffer an diesem Abend erzielt. Wahnsinn!

+++ 37. Minute +++

Dortmund dominiert diese Partie nach Belieben. Beinahe jeder Schuss ist ein Treffer. Auf der anderen Seite hängen die Osnabrücker Köpfe schon sehr tief.

+++ 32. Minute, Tooor für Borussia Dortmund, 0:4 durch Sergio Gómez +++

Was ist denn hier los? Dortmund spielt sich gnadenlos in einen Rausch. Eine Flanke von der linken Seite kann Trapp nur unzureichend in den Rückraum klären. Der Ball fällt Gómez vor die Füße. Der Spanier visiert das obere rechte Toreck an und trifft genau in den Winkel.

+++ 25. Minute, Tooor für Borussia Dortmund, 0:3 durch Jacob Bruun Larsen +++

Bruun Larsen legt direkt das dritte Tor nach! Sergio Gómez zieht dieses Mal in die Mitte und bedient den in die Schnittstelle gestarteten Dänen. Aus spitzem Winkel lupft Bruun Larsen die Kugel start über Kühn ins Netz.

+++ 24. Minute, Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Jacob Bruun Larsen +++

Das ist klasse gespielt! Kagawa dribbelt sich durchs Mittelfeld und hat kurz vor dem Strafraum das Auge für den Mitspieler. Sein Pass findet Bruun Larsen, der aus zwölf Metern einnetzt.

+++ 21. Minute +++

Alcácer fungiert in der Spitze als Fixspieler. Der Stürmer bietet sich immer wieder kurz an und wird oft mit dem Rücken zum Tor von den Innenverteidigern oder Sechsern angespielt.

+++ 17. Minute +++

Im Spielaufbau lässt sich Julian Weigl tief in die eigene Hälfte fallen. Davor rotieren Götze, Kagawa und Alcácer zwischen der Achter- und der Mittelstürmerposition. Der BVB kontrolliert mittlerweile die Partie, das Power-Anlaufen der Osnabrücker hat etwas nachgelassen.

+++ 12. Minute +++

Im Gegenzug beinahe der Ausgleich! Ouahim rauscht im Strafraum nur hauchdünn an einer Riemann-Flanke vorbei. Da hat der BVB Glück gehabt.

+++ 9. Minute, Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Jacob Bruun Larsen +++

Frühe Führung für den BVB! Sergio Gómez dribbelt sich über die rechte Seite bis an die Strafraumkante und bedient Alcácer. Der Neuzugang legt technisch ansehnlich mit der Hacke auf Kagawa ab. Der Japaner spielt den Ball mit Schnitt und Tempo in die Mitte. Dort ist Bruun Larsen einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und überwindet VfL-Keeper Kühn aus acht Metern.

+++ 7. Minute +++

Dortmund wirkt in der Anfangsphase noch etwas schläfrig. Toljan bekommt an der Seitenlinie den Ball nicht unter Kontrolle. Agu läuft den BVB-Verteidiger mit Schwung an und provoziert so einen Ballverlust.

+++ 3. Minute +++

Der VfL steht von Beginn an tief in der eigenen Hälfte und lauert auf Gegenstöße. Kagawa vertendelt die Kugel, dann geht es schnell über die rechte Seite. Amenyido schickt Riemann, der flach in den Rückraum flankt. Der eingerückte Toljan klärt in letzter Sekunde vor Farrona Pulido.

+++ 1. Minute, Anpfiff +++

Die Kugel rollt! Dortmund spielt ganz in gelb, Osnabrück in lila.

+++ Piszczek führt den BVB aufs Feld +++

In Abwesenheit des Kapitäns Marco Reus führt Lukasz Piszczek die Dortmunder Mannschaft an. Die beiden Mannschaften stehen bereit, in wenigen Augenblicken geht es los!

+++ Osnabrück top in Form +++

Der VfL legte einen höchst zufriedenstellenden Saisonstart hin. Nach sechs Spielen ist die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune noch unbesiegt und steht mit zwölf Punkten auf Rang drei. Top-Torjäger Marcos Álvarez, der drei seiner vier Saisontore per direkt verwandeltem Freistoß erzielte, sitzt jedoch heute vorerst nur auf der Bank.

+++ Ein Neuzugang auf Seiten des VfL +++

Mit Alexander Riemann steht auch beim VfL Osnabrück ein Neuzugang das erste Mal in der Startelf. Der Angreifer wechselte am letzten Tag der Transferperiode vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK an die Bremer Brücke. "Ich will schnell Fuß fassen", meinte Riemann motiviert.

+++ Favre lobt Alcácer +++

"Er ist mehr eine klare Nummer 9 als ein Flügelspieler. Er kann sowohl mit der Mannschaft kombinieren als auch in die Tiefe laufen. Er gibt uns mehr Optionen", freut sich der Chefcoach über die Sommerverpflichtung.

+++ Vier Stammspieler auf Länderspielreise +++

Neben der gesetzten Innenverteidigung aus Manuel Akanji und Abdou Diallo muss Lucien Favre außerdem auf Axel Witsel und Marco Reus verzichten. Die Nationalspieler sind mit ihren nationalen Auswahlen unterwegs.

+++ Bürki fehlt verletzt - neue Chance für Kagawa und Götze +++

Stammtorhüter Roman Bürki laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel und steht heute nicht im Aufgebot. Marwin Hitz vertritt seinen schweizerischen Landsmann zwischen den Pfosten. Das Testspiel eröffnet auch zuletzt nicht berücksichtigten Spielern eine neue Chance. Shinji Kagawa (zuletzt nur auf der Tribüne) und Mario Götze (nur Ersatzspieler) stehen heute ebenso wie Julian Weigl, der vor drei Wochen sein Comeback in der U23 feierte, in der Startelf.

+++ Barca-Neuzugang Alcácer in der Startformation +++

Wie erwartet steht Sommer-Neuzugang Paco Alcácer in der ersten Elf. Die Leihgabe aus Barcelona absolviert damit das erste Spiel im BVB-Dress.

+++ Herzlich willkommen zum Testspiel des BVB gegen den VfL Osnabrück +++

Ein echtes Highlight für den Drittligisten aus Osnabrück. Während der Länderspielpause gastiert Borussia Dortmund für ein Testspiel an der Bremer Brücke.