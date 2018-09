Oranje verabschiedet van der Vaart und Kuyt

Rafael van der Vaart und Dirk Kuyt verabschieden sich aus der Elftal

Der niederländische Fußballverband KNVB wird am Rande des Nations-League-Spiels gegen Deutschland die langjährigen Nationalspieler Rafael van der Vaart und Dirk Kuyt verabschieden.

Das gab der Verband am Freitag bekannt. Das Duell am dritten Spieltag wird am 13. Oktober in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam stattfinden.

Der ehemalige HSV-Profi van der Vaart trug in insgesamt 109 Einsätzen das Trikot der Oranje, Feyenoord-Star Kuyt 104 Mal. Am Donnerstag hatte der ehemalige Mittelfeldregisseur Wesley Sneijder beim Freundschaftsspiel gegen Peru (2:1) als Rekordnationalspieler mit 134 Spielen seine Oranje-Karriere beendet.

Nach Spielende hatte der Verband Sneijder als Dank zum "Bondsritter" ernannt.