Benjamin Henrichs freut sich auf Duell mit dem BVB

Benjamin Henrichs spielte bis zum Sommer für Bayer 04 Leverkusen

Seit dem Sommer spielt Benjamin Henrichs für den französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco und ist damit Gruppengegner von Borussia Dortmund in der Champions League. Dem Wiedersehen mit zwei BVB-Spielern blickt der Youngster ganz besonders entgegen.

"Ich habe direkt mit Ömer Toprak und Mo Dahoud geschrieben, wir freuen uns auf das Duell", sagte der 21-Jährige im Interview mit dem "kicker".

In seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen spielte Henrichs drei Jahre mit Toprak zusammen. Mit Dahoud gemeinsam stand er mehrfach im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Doch auch ohne das Treffen mit den alten Freunden hat die Königsklasse für Henrichs einen besonderen Reiz: "Ich freue mich sehr, wieder Champions League zu spielen. Ich habe ja schon mit 19 da gespielt, das waren unfassbare Erlebnisse, immer wenn diese Hymne erklingt, krieg ich Gänsehaut", erläutert er.

Neben dem BVB komplettieren Atlético Madrid und der FC Brügge die Gruppe A. "Es ist eine schwere Gruppe. Aber ich denke, wir haben keine schlechten Chancen", analysiert Henrichs.

Henrichs begründet Wechsel: "Wollte wieder regelmäßig spielen"

Erst im Sommer kehrte Henrichs seinem Ausbildungsverein Bayer Leverkusen den Rücken und schloss sich dem französischen Meister von 2017 an.

Für diesen Schritt gibt Henrichs eine einfache Erklärung: "Ich wollte einfach wieder regelmäßig spielen. Ich will unbedingt zeigen, was in mir steckt und dass ich keine Qualität verloren habe. Ich bin immer noch der alte Benni Henrichs, der beim Confed-Cup gespielt hat."

Im Gegenzug floss eine Ablösesumme von circa 20 Millionen Euro nach Leverkusen. Dieser finanzielle Rahmen war der Hauptgrund, dass der Wechsel erst kurz vor Ende der Transferperiode vollzogen werden konnte.

"Die Gespräche haben sich über einen längeren Zeitraum hingezogen. Mir war klar, dass es bei der Größenordnung der Ablösesumme keinen Schnellschuss geben würde. Umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat."

Mit dem Wechsel ins Ausland hat sich nun ein Traum des Confederations-Cup-Gewinners erfüllt. Henrichs hofft jedoch, dass sich sein Aufstieg weiter fortsetzt. Dennoch will er nichts überstürzen: "Es ist erst mal der Schritt weg von Leverkusen zu einem Topklub. Den Rest wird man sehen."