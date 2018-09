Schalke-Neuzugang Serdar: "Ich hatte mehrere Angebote"

Suat Serdar (m.) macht sich trotz des Schalker Fehlstarts keine Sorgen

Für knapp elf Millionen Euro ist Mittelfeldspieler Suat Serdar im Sommer vom 1. FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Konkurrenten FC Schalke 04 gewechselt. Doch den 21-Jährigen hätte es auch zu einem anderen Klub ziehen können.

"Ich hatte mehrere Angebote vorliegen", gab Serdar im Interview mit "Sport1" zu: "Aber ich hatte sehr gute Gespräche mit Trainer Domenico Tedesco."

Der junge Coach sei "ein lässiger Typ, sehr cool. Er geht immer auf die Spieler zu und versucht, jedem Einzelnen zu helfen", schwärmte Serdar von Tedesco: "In seinen Spiel- und Trainingsformen ist immer viel Taktik mit dabei." Er achte sehr genau auf Kleinigkeiten und Details. "Da lernt man schon sehr viel", so der Youngster.

Der Abschied von Mainz 05 sei Serdar nach zehn Jahren nicht leicht gefallen. "Aber ich wollte jetzt den nächsten Schritt machen - und dafür ist Schalke die perfekte Adresse", so der U21-Nationalspieler.

Vor seinem Wechsel nach Gelsenkirchen wurde Serdar vor allem mit einem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht. Daneben soll auch der türkische Traditionsverein Galatasaray großes Interesse bekundet haben.

"Es fehlt noch das Quäntchen Glück"

Auf Schalke fühlt sich das DFB-Talent sichtlich wohl. In den bisherigen drei Pflichtspielen stand er einmal in der Startelf. "Die Trainingsintensität ist härter, wir spielen jetzt Champions League und haben sehr viele Englische Wochen vor uns. Allein an den Fans merkt man, dass alles ein ganzes Stück größer ist als in Mainz", verglich Serdar.

Dass Schalke den Saisonstart mit zwei Niederlagen in den Sand gesetzt hat, beunruhigt den Neuzugang nicht: "Wir spielen ganz gut, aber es fehlt noch das Quäntchen Glück. Von daher hatten wir leider keinen guten Start, aber es ist erst der 2. Spieltag - und wir werden in den nächsten Wochen zeigen, wie gut wir sind."