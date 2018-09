Air Jordan und Co.: Motivationstricks des HSV enthüllt

Der HSV setzt auf außergewöhnliche Motivations-Maßnahmen

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga. Dass es für manche Spieler schwer ist, sich nach dem Abstieg zu motivieren, ist klar - gerade weil den Rothosen das nötige Kleingeld für einen Mental-Trainer fehlt. Doch der HSV weiß sich zu helfen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, setzen Trainer Christian Titz und seine Kollegen auf bestimmte Motivationstricks, um ihre Spieler mental auf die Mission Wiederaufstieg vorzubereiten.

So wird zum Beispiel in der Kabine des HSV viel geredet - besser gesagt referiert. Poster und Zitate von Basketball-Legende Michael Jordan sollen die Spieler an ihre Bodenständigkeit erinnern. "Es gibt keinen Star, es gibt nur eine Mannschaft und Spieler darin, die den Unterschied ausmachen können", sagte der 55-Jährige einst. Dieses Zitat ist wohl hauptsächlich an die Leistungsträger wie Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga gerichtet.

Außerdem setzt der HSV künftig auf Gastredner, die einmal im Monat einen Vortrag halten sollen. Den Anfang machte das Trainerteam um Titz. Ein Referat über den Marsch hinauf zum höchsten Berg Afrikas, dem Kilimandscharo, sollte den Spielern verdeutlichen, dass man sein Ziel trotz Schwierigkeiten und Rückschlägen erreichen kann.

Zuletzt gab es einen Gastvortrag über Ernährung. Die jungen Profis nahmen sogar zusammen mit ihren Eltern an einem Kochkurs teil. Als nächstes ist ein Referat zum Thema Stress geplant. Eine Motivations-Seminar von Extremsportler Joey Kelly soll folgen.

Referate der HSV-Profis

Gerade im Nachwuchsleistungszentrum hat der HSV bereits gute Erfahrungen mit Gastrednern gemacht. So besuchte zum Beispiel der Mentor von Basketball-Star Dirk Nowitzki, Holger Geschwindner oder ein NBA-Athletiktrainer die Jugendabteilung des Zweitligisten.

Doch Titz legt viel Wert darauf, dass nicht nur externe Experten das Wort ergreifen. Auch die Spieler selbst müssen Referate halten, zum Beispiel über ihre Einstellung zum Sport. Schon in der Saison-Vorbereitung mussten die Profis in die Rolle eines Schülers schlüpfen und die Spielidee gemeinsam entwickeln.