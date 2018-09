HSV-Debüt am Samstag? Hwang "voll im Saft"

Hee-Chan Hwang könnte schon am Wochenende für den HSV zum Einsatz kommen

Am Mittwochabend ist Hee-Chan Hwang endlich beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV angekommen. Der Leihspieler von Red Bull Salzburg steht zwar seit Anfang Juli beim HSV unter Vertrag, war zuletzt aber wochenlang mit der Nationalmannschaft Südkoreas unterwegs. Trotzdem soll der Angreifer bereits am Wochenende zum Einsatz kommen.

Ralf Becker jedenfalls ist zuversichtlich, dass der 22-Jährige auf Anhieb ins Team rutschen könnte. "Er steht voll im Saft, ist topfit und sagt, dass er sich gut fühlt", wird der Sport-Vorstand im "kicker" zitiert: "Deshalb geht es aus meiner Sicht jetzt vor allem darum, wie er die Reise verkraftet."

Sollte der Südkoreaner die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag nach seinem Länderspiel-Marathon gut überstehen und einen frischen Eindruck erwecken, dürfen die HSV-Fans den jungen Offensivmann wohl auf der Außenbahn bewundern.

Von einer langen Eingewöhnungszeit geht Becker jedenfalls nicht aus. "Wir sehen in ihm einen Spieler, der uns von Anfang an sportlich verstärkt."

Becker: Hwang hat "richtig Bock" auf den HSV

Auch neben dem Platz wird es wohl keine Anpassungsschwierigkeiten geben. "Er hat die letzten dreieinhalb Jahre in Österreich gelebt, muss sich also nicht erst in einer völlig neuen Kultur akklimatisieren", sagte der Sport-Vorstand.

Mit Blick auf die nächsten Wochen möchte Becker sich mit seinem Klub ganz oben in der Tabelle stehen. Das sei gut möglich, denn "wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, ist der HSV in dieser Liga schwer zu schlagen", so der 47-Jährige.

Dass Hwang bei diesem Unternehmen eine tragende Rolle spielt, steht für Becker außer Frage: "Er ist für die 2. Liga ein außergewöhnlicher Spieler und hat richtig Bock auf die Aufgabe bei uns."