Pavlenka kehrt ins Tor zurück, Sahin vor Debüt

Pavlenka hütet gegen den 1. FC Nürnberg das Tor der Bremer

Fußball-Bundesligist Werder Bremens kann am Sonntag (15:30 Uhr) im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg auf Torhüter Jiri Pavlenka bauen.

"Er wird spielen können", sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt. Der tschechische Keeper zog sich am 1. September beim 2:1-Sieg in Frankfurt eine Gehirnerschütterung zu und stieg am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein.

Dagegen wird Abwehrspieler Sebastian Langkamp fehlen. Der Innenverteidiger leidet an Muskelproblemen. "Er wird voraussichtlich Mitte der nächsten Woche wieder ins Training zurückkehren", berichtete Kohfeldt.

Erstmals könnte am Sonntag Nuri Sahin auflaufen. Kohfeldt geriet beim kurz vor Transferschluss verpflichteten Ex-Dortmunder richtig ins Schwärmen.

"Er kommt sehr gut in der Kabine an", sagte der Werder-Coach. "Er hat eine Aura und ist eine Persönlichkeit." Der Mittelfeldspieler streitet sich mit Philipp Bargfrede um einen Platz in der Bremer Schaltzentrale. "Das ist schöner Luxus", erklärte Kohfeldt. "Wir müssen die richtige Mischung für den Gegner finden."