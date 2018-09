BVB-Fans kündigen Proteste gegen Dietmar Hopp an

BVB-Fans wollen gegen Mäzen Dietmar Hopp von 1899 Hoffenheim protestieren

Beim Bundesliga-Spiel zwischen 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund wird es am Samstag voraussichtlich zu größeren Fan-Protesten kommen. Die BVB-Anhänger nehmen einmal mehr TSG-Mäzen Dietmar Hopp ins Visier.

"Wir geben einen Scheiß auf das, was ein alter, reicher Mann in seinem Elfenbeinturm von uns hält. Uns beeindrucken die lächerlichen Verbote nicht, sie bestärken uns nur in unserer Meinung: Dass nicht wir und unsere Gesänge das Problem sind, sondern all diejenigen, die ihre Vorstellungen von einem glattgebügelten, marktkonformen, entwurzelten Fußball durchsetzen wollen. Einen Fußball, wie ihn das Konstrukt TSG Hoffenheim verkörpert", heißt es in einem Statement des Bündnis Südtribüne.

Die Fans schrieben weiter: "Dagegen werden wir uns auch weiterhin mit unseren Mitteln wehren! Und sollte Hopp tatsächlich glauben, er könne uns mit seinen Verboten mundtot machen, zeigen wir ihm am Samstag, wie falsch er damit liegt!"

Zuvor war bekannt geworden, dass die Polizei Waibstadt aus Baden-Württemberg nach dem letzten Dortmunder Auswärtsspiel in Sinsheim Ermittlungsverfahren gegen 30 BVB-Fans eingeleitet hatte. Sie sollen Hopp mit Schmähgesängen beleidigt haben.

"Unsere Meinung über Dietmar Hopps Mutter ist mittlerweile selbst dem letzten Menschen in dieser Republik bekannt und wird von uns auch nicht mehr geändert. Wobei selbst szenefremden Menschen bewusst sein wird, dass uns seine Frau Mutter herzlich egal ist und es vielmehr darum geht, unsere Ablehnung gegenüber dem Retortenklub TSG Hoffenheim kurz und drastisch kundzutun", so das Bündnis Südtribüne.

Hopp versuche, "Unruhe und kritische Stimmen mit ein bisschen autoritärem Gehabe und Druck von oben zu ersticken" und könne die Kritik an seinem Klub "offensichtlich auch nach vielen Jahren nicht verstehen und reagiert darauf stattdessen immer dünnhäutiger".

Zuletzt hatte der "Deutschlandfunk" berichtet, dass die Polizei auch gegen 21 Anhänger des 1. FC Köln wegen mutmaßlich beleidigender Gesänge gegen Hopp ermittelt. Der Hoffenheim-Boss und sein Anwalt Christoph Schickhardt hätten ähnliche Vorkommnisse bei vier weiteren Bundesligaspielen zur Anzeige gebracht.