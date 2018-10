RB will Wiedergutmachung im Dosen-Duell

Yussuf Poulsen (re.) und seine Kollegen wollen Revanche gegen den Schwesterklub

RB Leipzig will die Auftaktpleite gegen den "kleinen Bruder" aus Salzburg wettmachen. Doch vor dem Europacupspiel bei Rosenborg Trondheim plagen das Team Personalsorgen.

In der Bundesliga hat RB Leipzig die Kurve bekommen, jetzt soll auch in der Europa League die Wende her. Nach der Pleite zum Auftakt ausgerechnet gegen Bruderklub Red Bull Salzburg stehen die Sachsen im Auswärtsspiel am Donnerstag (18:55 Uhr) bei Rosenborg Trondheim schon gehörig unter Druck. Eine zweite Niederlage darf sich das Team von Trainer Ralf Rangnick eigentlich nicht erlauben, sonst wäre das Minimalziel K.o.-Runde schon gefährdet.

Nach den jüngsten Auftritte in der Bundesliga gehen die Leipziger aber mit frischem Rückenwind in die richtungsweisende Partie. "Gerade machen wir alle einen guten Job. Deswegen holen wir auch Punkte. Man sieht, dass immer mehr Spieler an ihre Topform herankommen", sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl.

Allerdings fehlte Kampl wohl krankheitsbedingt beim Abschlusstraining am Mittwoch. Der zuletzt so formstarke Spielmacher Emil Forsberg trainierte nach Adduktorenproblemen nur individuell.

Die Personalsorgen ändern jedoch nichts an der Marschroute. Das 2:3 gegen Salzburg sei ein "Hallo-Wach-Erlebnis" gewesen, meinte Yussuf Poulsen, der beim 2:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim beide Tore schoss. Dies dürfte auch für die Suspendierungen der Franzosen Nordi Mukiele und Jean-Kevin Augustin aus disziplinarischen Gründen gelten. Seitdem tritt RB auch auf dem Platz wieder mehr als Einheit auf. "Jeder ist in sich gegangen und hat an den Stellschrauben gedreht", erklärte Kampl.

Bendtner macht mal wieder außerhalb des Feldes von sich reden

Timo Werner ist dagegen von seiner besten Form noch weit entfernt. Der Nationalstürmer bemüht sich zwar, ist zurzeit aber im Abschluss glücklos. Bei nur zwei Treffern in acht Pflichtspiel-Einsätzen hinkt er im Vergleich mit seinen Sturmrivalen Poulsen (6/12) und Augustin (6/11) hinterher.

Gegner Trondheim hat wie Leipzig sein Auftaktspiel in der Europa League verloren (0:1 bei Celtic Glasgow). Größter Star des norwegischen Meisters ist Stürmer Nicklas Bendtner, der zuletzt aber angeschlagen war. Außerdem hatte der frühere Wolfsburg-Profi mal wieder außerhalb des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. Der "Lord" soll einen Taxifahrer geschlagen haben, Bendtners Begleiterin bezeichnete die Aktion in sozialen Netzwerken jedoch als Schutzreaktion für ihre Person.

Bendtner entschuldigte sich in einer Pressekonferenz für den "sehr unglücklichen und sehr unangenehmen Vorfall". In Bezug auf den Verdacht auf Körperverletzung plädiert der dänische Ex-Nationalspieler nach Angaben seines Anwaltes allerdings auf unschuldig.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Trondheim: Hansen - Eggen Hedenstad, Hovland, Reginiussen, Gersbach - Denic, Jensen, Konradsen - de Lanlay, Söderlund, Jebaili. - Trainer: Coolen

Leipzig: Mvogo - Laimer, Konate, Upamecano, Mukiele (Sarachhi) - Demme, Ilsanker - Sabitzer, Cunha - Werner, Augustin (Poulsen) - Trainer: Rangnick

Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)