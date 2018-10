Schalke in der Erfolgsspur: "Sind eine geile Truppe"

Der FC Schalke hat zurück in die Erfolgsspur gefunden

Mit einem 2:0 bei Fortuna Düsseldorf hat Schalke seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Entsprechend gelöst war die Stimmung beim Vizemeister.

Nach dem Schlusspfiff verlor Domenico Tedesco kurz die Orientierung. Der Trainer von Schalke 04 schlug nach dem 2:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf in den Stadion-Katakomben den falschen Weg Richtung Gästekabine ein. Als er seinen Fehler bemerkte, musste er herzhaft lachen.

Die Laune des 33-Jährigen war nach dem dritten Pflichtspielsieg des Vizemeisters in Folge ohnehin ausgesprochen gut, wovon nach 30 Minuten noch keiner ausgehen konnte. Nach einer halben Stunde hatte Tedesco angesichts der vogelwilden Vorstellung seines Teams noch an der Seitenlinie getobt, anschließend immer wieder neue Anweisungen aufs Feld gerufen.

"Das Team ist charakterlich einwandfrei"

"Wir haben in der ersten Hälfte Kräfte gespart, damit wir nach der Pause durchstarten konnten", sagte nach dem Schlusspfiff ironisch Guido Burgstaller, der mit seinem ersten Saisontreffer in der 53. Minute frühzeitig den Sack zugemacht hatte. Weston McKennie (47.) hatte zuvor Teil eins der spielentscheidenden Doppelpacks geschnürt.

"Drei Siege in der englischen Woche, das kann sich sehen lassen. Respekt an meine Mitspieler, da hat sich jeder Einzelne für den Erfolg der Mannschaft zerrissen", sagte Burgstaller und ergänzte: "Das Team ist charakterlich einwandfrei. Wir sind schon eine geile Truppe." Der Österreicher ist überzeugt davon, dass Schalke nach dem Katastrophenstart mit fünf Niederlagen in der Liga wieder auf Kurs ist: "Wir sind auf dem richtigen Weg."

"Wir haben auch für den Trainer gefightet"

Auch McKennie, der unter der Woche kurz vor Schluss den 1:0-Erfolg in der Champions League bei Lokomotive Moskau sichergestellt hatte, strahlte. "Wir haben wieder die richtige Balance zwischen Fußball spielen und kämpfen gefunden", sagte der Juniorennationalspieler der USA und bemerkte dann noch: "Wir haben auch für den Trainer gefightet, das hat geklappt. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft heute nach dem Treffer in Moskau erneut helfen konnte."

Tedesco war dann am Ende auch trotz der schwachen ersten Hälfte zufrieden. "Im zweiten Durchgang war es eine andere Musik. Kompliment an meine Mannschaft, die es insgesamt gut gemacht hat", sagte der Schalke-Coach.

Funkel nach Pleite bedient

Seinem Düsseldorfer Kollegen Friedhelm Funkel war dagegen nach der dritten Niederlage in Serie und dem Sturz auf einen Abstiegsplatz das Lachen vergangen.

Der 64-Jährige, dessen Team erneut beste Chancen nicht verwerten konnte, gab sich aber gewohnt kämpferisch: "Der Tabellenplatz hat zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Auswirkungen auf unsere Gemütsverfassung. Es ist nichts Dramatisches passiert, deshalb wird auch keiner bei uns den Kopf hängen lassen. Wir stehen jetzt da, wo uns alle erwartet haben. Für uns zählt am Ende nur der Klassenerhalt."