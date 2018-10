Julian Brandt bestätigt Austausch mit dem FC Bayern

Will beim DFB ein Teil des Neuen sein: Julian Brandt

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft läuft Julian Brandt mittlerweile mit der prestigeträchtigen Nummer zehn auf dem Rücken auf. Der Bayer-Star will künftig mehr Verantwortung übernehmen.

Im Interview mit der "Sport Bild" äußerte sich der 22-Jährige nun zu seiner Rolle in der DFB-Auswahl, den damit verbundenen Herausforderungen und immer wieder aufkeimenden Wechselgerüchten.

"Ich weiß schon, was ich nun in der Nationalmannschaft auf dem Rücken trage. Es ist eine Nummer mit einer besonderen Bedeutung, und natürlich eine Ehre für mich", sagte der Offensivallrounder, der sich laut eigener Aussage "bereit fühlt, die damit verbundenen Erwartungen von außen zu übernehmen."

Nach der vollkommen verkorksten WM in Russland gilt Brandt als Hoffnungsträger im Team von Bundestrainer Joachim Löw. Kein Problem für den Leverkusener: "Ich will ein Teil des Neuen sein, das vor uns liegt. Da habe ich Bock drauf."

"Gewisser Austausch" mit dem FC Bayern

Das gestiegene Selbstvertrauen des gebürtigen Bremers kommt nicht von ungefähr. Mit 139 Bundesliga-Einsätzen und 20 Länderspielen auf dem Buckel verfügt Brandt trotz seines zarten Alters über viel Erfahrung auf höchstem Niveau.

Da verwundert es kaum, dass zahlreiche Top-Klubs von einem Transfer des Edeltechnikers träumen - allen voran der FC Bayern. In der Vergangenheit waren die Avancen des Rekordmeisters regelmäßig Thema in der Presse.

Brandt bestätigte in der "Sport Bild" nun, mit den Münchnern "zwischenzeitlich mal einen gewissen Austausch" gehabt zu haben. Es sei schließlich "normal, dass sich die Bayern Gedanken darüber machen, was passiert, wenn Arjen Robben und Franck Ribéry einmal ihre Karriere beenden."

Ernst wurde es zwischen dem 22-Jährigen und dem deutschen Branchenprimus allerdings nie. "In den letzten Jahren gab es keine konkreten Verhandlungen mit dem FC Bayern", erklärte Brandt, der erst im April ein neues, bis 2021 gültiges Arbeitspapier in Leverkusen unterschrieben hat. Und zwar aus voller Überzeugung: "Ich mache keine halben Dinge", so der Youngster.