WM-Gastgeber Russland mit Nullnummer gegen Schweden

Russland und Schweden trennen sich torlos in Kaliningrad

WM-Gastgeber Russland hat in der Nations League seinen zweiten Sieg verpasst.

Trotz eines 0:0 gegen Schweden bleibt das Team von Trainer Stanislav Cherchesov mit jetzt vier Punkten Tabellenerster in der Gruppe 2 der Liga B. Dahinter folgen die Türkei (3) und Schweden (1).

Die Sbornaja war mit einem 2:1-Sieg in der Türkei in den neuen UEFA-Wettbewerb gestartet. Die Russen treffen am Sonntag in ihrem dritten Gruppenspiel erneut auf die Türken und sind am 15. November in Leipzig Gast der deutschen Nationalelf.