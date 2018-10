BVB und Gladbach jagen Südkorea-Juwel

In-Beaom Hwang (r.) steht in der Bundesliga hoch im Kurs

In Südkorea sorgt derzeit ein Zweitliga-Spieler für Furore. Gleich zwei Vereine aus der Fußball-Bundesliga sollen schon ihr Interesse angemeldet haben.

Wie das südkoreanische Sportportal "Naver Sports" berichtet, haben Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund ein Auge auf In-Beaom Hwang geworfen.

Auch der Spieler selbst soll bereits mit einem Wechsel nach Europa liebäugeln. "Ich werde erwachsen und muss weiter an mir arbeiten, damit die europäischen Klubs auf mich aufmerksam werden", wird Hwang vom Sportportal zitiert.

Derzeit ist der 22-Jährige in der zweiten südkoreanischen Liga bei Daejon Citizen unter Vertrag. Der Kontrakt ist noch bis 2020 datiert.

BVB- und Gladbach-Flirt hat berühmte Vorgänger

Der Offensivspieler gilt in der Heimat als technisch beschlagener "Instinktfußballer". Gefragte Qualitäten, die dem Shootingsstar jüngst sein Debüt in der Nationalmannschaft bescherten. Zudem gehörte Hwang mit zwei Toren bei den Asienspielen 2018 an der Seite von Tottenham-Star Heung-min Son zu den Leistungsträgern der U23, die sich in Jakarta den Titel holte.

Beim BVB hat man schon gute Erfahrungen mit zuvor unbekannten Asiaten gemacht. Im Sommer 2010 schnappten sich die Westfalen den damals 21-jährigen Shinji Kagawa ablösefrei. 2012 verkaufte man Kagawa mit sattem Gewinn (Ablöse: 16 Millionen Euro) an Manchester United. Inzwischen zieht der Publikumsliebling wieder die Fäden im Mittelfeld der Schwarz-Gelben.

Mit Hwang könnte jetzt das nächste große Talent in die Bundesliga wechseln. Selbst der südkoreanische Superstar Son machte seine erstes Auslandserfahrung in Deutschland. Vor seinem Wechsel nach England spielte der Angreifer von 2010 bis 2015 für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen in der deutschen Eliteklasse.