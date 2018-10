Ex-Trainer Ancelotti tritt gegen den FC Bayern nach

Carlo Ancelotti beklagt zu wenig Vertrauen des FC Bayern München

Carlo Ancelotti hat ein Jahr nach seiner Entlassung beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München verbal nachgetreten.

"PSG hat einen neuen Trainer, der FC Bayern hat nach wie vor Probleme und meine Stimmung ist anders als damals", sagte der erfahrene italienische Fußballlehrer, jetzt in Diensten des SSC Neapel, vor dem Champions-League-Duell bei Paris St. Germain mit Coach Thomas Tuchel.

Ancelotti mit einem deutlichen Seitenhieb in Richtung der Bayern: "Vor einem Jahr spürte ich hier in Paris das Vertrauen von lediglich vier oder fünf Bayern-Spielern. Jetzt spüre ich die Unterstützung des ganzen Klubs." Ancelotti hatte vor Jahresfrist nach der 0:3-Pleite der Bayern in Paris gehen müssen.

Nun kehrt er als Napoli-Coach ins Prinzenpark-Stadion zurück. PSG feierte in zehn Meisterschaftsspielen in der Ligue 1 zehn Siege, doch Ancelotti lässt sich nicht einschüchtern: "Es gibt keine unbesiegbare Mannschaft. PSG hat zwar ein unglaubliches offensives Potenzial. Das Spiel gegen den FC Liverpool hat uns aber mehr Selbstvertrauen eingeflößt."