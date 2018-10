Frankfurt bangt um Abraham und da Costa

David Abraham könnte der Eintracht gegen Nürnberg fehlen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt vor dem Punktspiel am Sonntag beim 1. FC Nürnberg um die Einsätze von Kapitän David Abraham und Außenverteidiger Danny da Costa.

"David ist umgeknickt und hatte dann zu starke Schmerzen", sagte Trainer Adi Hütter und ergänzte mit Blick auf da Costa: "Er sagte, er hat muskulär einen Stich gespürt. Das hat sich nicht gut angehört, da habe ich ihn sofort herausgenommen."

Hoffen darf Hütter hingegen auf die Rückkehr von Torhüter Kevin Trapp. Der 28-Jährige war in der vergangenen Woche beim 7:1 gegen Düsseldorf ausgewechselt worden und fehlte am Donnerstag in der Europa League gegen Apollon Limassol (2:0). Dies bezeichnete Hütter allerdings als "Vorsichtsmaßnahme".