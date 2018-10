Angelt sich der BVB das nächste City-Talent?

Brahim Díaz (l.) könnte im Sommer ablösefrei wechseln

2017 wechselte Jadon Sancho von Manchester City zum BVB. Mittlerweile ist der 18-Jährige bei Borussia Dortmund unverzichtbar. Jetzt lockt der Fußball-Bundesligist mit Brahim Díaz laut "ESPN" das nächste City-Juwel nach Dortmund.

Der 19-jährige Spanier feierte bereits 2016 sein Pflichtspieldebüt für den amtierenden englischen Meister. In der vergangenen Spielzeit kam der offensive Mittelfeldspieler immerhin zu fünf Einsätzen in der Premier League. Doch in dieser Saison lässt ihn sein Landsmann Pep Guardiola außen vor. Zu groß ist die Konkurrenz um Raheem Sterling, Bernado Silva und Leroy Sané.

Lediglich im unbedeutenden League Cup sowie im Community Shield kam der Linksfuß zu Kurzeinsätzen. Ein Zustand, der Díaz laut des amerikanischen Sportportals unzufrieden stimmt. Aus diesem Grund soll der Offensivmann, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, jetzt auf einen Wechsel drängen.

Unter den Interessenten soll sich neben den Borussen auch Real Madrid befinden. Dem Bericht zufolge, hatte Díaz im Sommer eine Leihe von den Sky Blues zum spanischen Partnerklub FC Girona ausgeschlagen.