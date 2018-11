Lewandowski erklärt Gründe für Medien-Boykott

Robert Lewandowski hat in dieser Saison bereits zehn Tore für den FC Bayern erzielt

Robert Lewandowski sorgte am Mittwochabend für die beiden Tore beim Sieg des FC Bayern München über AEK Athen in der Fußball-Champions-League. Nach der Partie erklärte der Pole, warum er in den letzten Wochen kaum vor die Mikrofone getreten ist.

"Das fing schon am Ende der letzten Saison an und zog sich bis in die neue Saison hinein", sagte der FCB-Angreifer gegenüber Journalisten, "da habe ich viele Gerüchte über mich gehört. Und da wollte ich nichts mehr sagen."

Im Sommer war der polnische Nationalspieler vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Die Bayern-Bosse hatten einem möglichen Wechsel aber schnell einen Riegel vorgeschoben. Trotzdem folgten wochenlange Spekulationen um die Zukunft des 30-Jährigen.

"Deswegen habe ich mich nur auf Fußball fokussiert. Ich wollte Tore schießen und mich zeigen", betonte Lewandowski und führte aus: "Manchmal siehst du, was da steht und da stimmt dann gar nichts."

Das tue manchmal weh, gab der Bayern-Stürmer zu: "Da muss man die Antwort auf dem Platz zeigen."

Um weitere Gerüchte zu vermeiden, habe er sich entschieden, eine Zeit lang nicht mit den Medien zu sprechen. "Ich wollte auch ein bisschen Ruhe haben", schob Lewy nach: "Das war für mich nicht die perfekte Zeit, diese vielen Artikel, die kompletter Blödsinn waren."