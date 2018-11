Stimmen: "Die Niederlage ist komplett ungerecht"

Marcel Sabitzer war nach der Niederlage sehr verärgert

Durch den 3:2-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol haben sich die Adler für die Zwischenrunde der Europa League qualifiziert. Auch Bayer Leverkusen steht nach dem 1:0-Erfolg gegen den FC Zürich im Sechzehntel-Finale. RB Leipzig dagegen kassierte eine Niederlage bei Celtic und muss weiter bangen. Die Stimmen zum Spiel

Apollon Limassol - Eintracht Frankfurt

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich war mit den letzten zwanzig Minuten nicht zufrieden. Ich habe gestern gesagt, dass wir versuchen, den ersten Matchball zu nutzen. Das ist uns gelungen. Das ist sehr wichtig und für viele überraschend, dass wir in der schweren Gruppe nach vier Spielen mit zwölf Punkten dastehen. Ich hatte mir vorgenommen, wenn wir weiterkommen, zu den Fans in die Kurve gehen und mich für die Unterstützung zu bedanken. Heute hat das gepasst. Ich merke, dass ich mehr und mehr in Frankfurt ankomme und mich die Fans schätzen. Das war ein toller Moment."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Wir haben uns für die Zwischenrunde qualifiziert in einer Gruppe, wo viele gedacht haben, dass wir es nicht schaffen. Da muss man einfach sagen: Hut ab! Wir sind auf dem richtigen Weg."

Danny Da Costa (Eintracht Frankfurt): "Bis zum 1:0 machen wir es ordentlich, dann haben wir etwas die Ruhe und unnötige Bälle verloren. Mit dem 2:0 und 3:0 haben wir wieder die Kontrolle übernommen. Wir sind froh, weitergekommen zu sein, auch wenn wir am Ende etwas den Faden verloren haben. Wir freuen uns sehr auf das Sechzehntelfinale und am Sonntag auf Schalke."

Bruno Hübner (Manager Eintracht Frankfurt): "Wir sind nach Nikosia gekommen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Die nächsten zwei Partien wollen wir genießen. Insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg. Was wir nach dem holprigen Start in beiden Wettbewerben geleistet haben, ist top. Am Sonntag werden wir alles geben, um vor der Länderspielpause nochmal zu punkten".

Celtic - RB Leipzig

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Ich finde, wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt - mit einer unterirdischen Abwehr bei den Gegentoren. Wir haben bei beiden Gegentoren fahrlässig verteidigt und uns um den Lohn der zweiten Halbzeit gebracht. Ich fand, dass wir bis zum 1:0 das Spiel klar dominiert haben, das Spiel hat nur in der Hälfte des Gegners stattgefunden. Es lag am Verhalten bei den beiden Gegentoren."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Die Niederlage ist komplett unnötig und ungerecht. Wir waren klar besser. Wir hatten Qualität auf dem Platz und hatten Riesendinger. Das ärgert mich extrem. Und wenn du eine halbe Minute nach dem Ausgleich direkt den zweiten Gegentreffer kassierst, dann ist das extrem unglücklich."

Marcel Halstenberg: "Wir waren zu häufig einen Schritt zu spät und haben uns zu viele Abspielfehler erlaubt. Vielleicht hat die Atmosphäre den einen oder anderen verunsichert. Nun müssen wir schnell den Mund abputzen – am Sonntag geht es gg. Leverkusen schon weiter!"

Bayer Leverkusen - FC Zürich

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen): "Es war sehr wichtig, dass wir wieder eine Reaktion gezeigt haben nach der Niederlage gegen Hoffenheim"

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen): "Wir wollten einfach mal zu Null spielen. Das Spiel mit Mentalität und Moral zu Ende zu bringen, war sehr wichtig für uns."