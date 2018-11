Klose: DFB fehlt Stürmer wie Lewandowski

Sieht ein Nachwuchsproblem in der deutschen Offensive: Miroslav Klose

Fußball-Weltmeister Miroslav Klose kann auf eine erfolgreiche Torjäger-Karriere zurückschauen. Mit Blick auf den deutschen Stürmer-Nachwuchs schlägt der aktuelle U17-Trainer des FC Bayern nun jedoch Alarm.

"Es sind Stürmer da, aber eben keine wie Robert Lewandowski bei Bayern. Und so wie ihn stellen wir uns nun mal einen kompletten Stoßstürmer vor", bemängelte Klose im "Bild"-Interview.

Zwar überzeuge Leipzigs Timo Werner mit seiner "Schnelligkeit", es fehle allerdings ein "klassischer Kombinationsspieler im Sturmzentrum, wenn der Gegner tief steht."

Zur Zeit herrsche im deutschen Nachwuchs eine Flaute auf der Torjäger-Position. "Echte Knipser gibt es immer weniger. Die Stürmer-Position ist eben sehr speziell. Du brauchst ein starkes Durchsetzungsvermögen und musst immer dein Niveau halten, sonst fängt das Zählen der torlosen Minuten an. Das ist dann immer schwierig", erklärte der 40-Jährige das komplexe Anforderungsprofil.

Kloses überraschender Hoffnungsträger

Einen vielversprechenden Kandidaten sieht Klose in 96-Stürmer Niclas Füllkrug. "Er bringt vieles mit, was einen guten Mittelstürmer ausmacht, er ist schnell und kann den Ball halten. Ich habe seine Entwicklung von Werder über Nürnberg bis nun nach Hannover verfolgt. Was er bei 96 aktuell zeigt, gefällt mir sehr gut", lobte der Ex-Profi und ergänzte: "Ich traue ihm noch vieles zu, auch die Nationalmannschaft."

Klose selbst absolvierte während seiner aktiven Laufbahn 137 Länderspiele (71 Tore) für den DFB. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 trat der WM-Rekordtorschütze (16 Treffer) aus der Nationalmannschaft zurück. Seit wenigen Monaten ist er als Nachwuchstrainer beim FC Bayern aktiv.