Bestätigt: Draxler fehlt auch gegen die Niederlande

Verpasst das Duell mit den Niederlanden: Julian Draxler

Ohne Julian Draxler bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande ihr letztes Gruppenspiel in der Nations League.

Der 25 Jahre alte Offensivspieler von Paris Saint-Germain wird wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht mehr zum Team stoßen.

Draxler hatte deswegen schon das Länderspiel am Donnerstag in Leipzig gegen Russland (3:0) verpasst.