Hertha BSC muss vorerst auf Dilrosun verzichten

Hertha BSC muss vorerst auf Javairo Dilrosun verzichten

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss bis auf weiteres auf Mittelfeldspieler Javairo Dilrosun verzichten. Der 20-Jährige hatte sich am Montag bei seinem Debüt für die niederländische Nationalmannschaft gegen die DFB-Elf (2:2) verletzt.

"Javairo hat muskuläre Probleme und wird ausfallen. Die komplette Hinrunde haben wir es nie geschafft, zwei-, dreimal dieselbe Mannschaft spielen zu lassen, weil es immer irgendwelche Probleme gab", wird Hertha-Trainer Pál Dárdai auf der Klub-Homepage zitiert: "Aber das müssen wir akzeptieren, so ist das Leben."

Marvin Plattenhardt und Jordan Torunarigha kehrten am Dienstag ins Teamtraining der Berliner zurück. "Mir hat die Pause gereicht, ich bin froh, dass ich wieder mit den Jungs auf dem Platz bin", sagte Nationalspieler Plattenhardt, der krankheitsbedingt bei der 1:4-Niederlage in Düsseldorf gefehlt hatte. Verteidiger Torunarigha musste in der Vorwoche wegen einer starken Muskelprellung im Wadenbereich passen. Der Tabellen-Achte aus der Hauptstadt empfängt am Samstag 1899 Hoffenheim im Olympiastadion.