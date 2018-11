Kehl spricht über Probleme im großen BVB-Kader

Sebastian Kehl spielte zwischen 2002 und 2015 für den BVB

29 Spieler stehen bei Borussia Dortmund im Profi-Kader - durchaus ein Problem, wie Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, einräumt.

"Das ist nicht so ganz einfach. Wir machen uns natürlich Gedanken, was wir im Winter vielleicht nochmal verändern können" gab Kehl vor der Bundesliga-Partie bei Mainz 05 gegenüber "Sky" zu.

Dennoch beschwichtigte der ehemalige BVB-Kapitän: "Bis dato sind wir froh, dass wir so viel Qualität im Kader haben. Wir haben noch genug Spiele in den nächsten Wochen. Jeder hat immer wieder seine Chance bekommen. So muss der eine oder andere sich etwas gedulden."

Dass mangelnde Spielzeit für einige Spieler zum Problem werden könnte, war für die Verantwortlichen bereits im Sommer absehbar. Tatsächlich versuchten die Westfalen zum Ende der letzten Transferperiode im August, Abnehmer für einige Spieler zu finden - mit mäßigem Erfolg.

Gerade im zentralen Mittelfeld ist der Konkurrenzkampf nach der Verpflichtung von Thomas Delaney und Axel Witsel immer noch groß. Einstige Stammspieler wie Julian Weigel oder Shinji Kagawa kommen unter Favre kaum noch zum Zug. Sebastian Rode und Außenverteidiger Jeremy Toljan spielten bis dato nur in der Regionalliga-Mannschaft.