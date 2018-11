Kahn-Konkurrenten beim FC Bayern im Nachteil?

Oliver Kahn könnte ab 2021 in die Führungsetage des FC Bayern wechseln

Fußball-Bundesligist Bayern München bereitet sich auf die Zukunft vor. Der ehemalige Bayern-Torwart Oliver Kahn gilt als geeigneter Kandidat, um ab 2021 in die Führungsetage des Rekordmeisters zu stoßen. Gegenüber seinen Konkurrenten hat er zudem einen entscheidenden Vorteil.

Vereinspräsident Uli Hoeneß, der selbst zuletzt öffentlich angekündigt hatte, in "zwei, drei Jahren" seinen Stuhl räumen zu wollen, verfolgt dem "kicker" zufolge nun zwei klare Prioritäten. Zunächst will er in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender den 2019 auslaufenden Vertrag mit Karl-Heinz Rummenigge verlängern, der seit 2002 als Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG fungiert.

Der 63 Jahre alte Rummenigge will sich im einem entsprechenden Angebot "in nächster Zeit" beschäftigen und anschließend "das Gespräch mit Uli führen". Laut dem Fachblatt gilt eine Zusage als wahrscheinlich. Möglich ist demnach eine Verlängerung um weitere zwei Jahre. Somit wäre die wichtige Position bis 2021 gesichert.

Die Besetzung der Nachfolger des Bayern-Duos Hoeneß und Rummenigge ist schließlich die zweite Hauptaufgabe der kommenden Monate. Wichtig ist den Bossen vor allem ein hohes Maß an Fußballkompetenz, Uli Hoeneß hatte jüngst das Anforderungsprofil seines Nachfolgers selbst im Interview mit dem FCBB-Magazin klar formuliert: "Der erste Mann müsste schon möglichst aus dem Fußball kommen."

Uli Hoeneß sucht das Gesamtpaket

In dieser Hinsicht hat Oliver Kahn gegenüber langjährigen Vorstandsmitgliedern einen entscheidenden Vorteil. Zwar sollen laut "kicker" auch Jan-Christian Dreesen (Finanzen und Controlling) und Jörg Wacker (Internationalisierung und Strategie) Ambitionen hegen, wirkliche Chancen werden dem Duo jedoch nicht zugesprochen.

Hoeneß sucht letztlich jemanden, der das Gesamtpaket mitbringt: "Das ist die Kunst, diese Kombination: Soziales Verhalten, Menschen zu mögen, Hochleistungssport betrieben zu haben und wirtschaftliche Zusammenhänge zusammenfügen zu können."

Kahn, der nach seiner aktiven Karriere im Jahr 2015 das Unternehmen "Goalplay GmbH & Co. KG" gründete, arbeitet derweil daran, sich möglichst breit aufzustellen. Mit dem von ihm entwickelten Produkt "Oliver Kahn Torwart Academy" verzeichnet der einstige Welttorhüter große Erfolge. Mittlerweile kooperiert "Goalplay" außerdem mit der DFL.