Bayern verlängert mit Talent Lohmann

Lohmann verlängert bis 2022 bei den FCB-Frauen

Frauenfußball-Vizemeister Bayern München hat den Vertrag mit Nationalspielerin Sydney Lohmann vorzeitig bis 2022 verlängert.

Die 18 Jahre alte Mittelfeldspielerin hatte im November beim 5:2 gegen Italien in der Nationalmannschaft debütiert. In der Bundesliga ist sie Stammspielerin.

"Ich freue mich über die Verlängerung beim FC Bayern", so Lohmann nach der Entscheidung: "Einerseits fühle ich mich in München und in meinem Umfeld sehr wohl, da ich Familie und Freunde in der Nähe habe. Andererseits bieten mir die Bedingungen am FC Bayern Campus und das hohe Trainingsniveau die Möglichkeit, mich persönlich und sportlich gut weiterzuentwickeln."