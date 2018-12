RB-Coach Rangnick über Lookman-Rückholaktion nach Leipzig

Ademola Lookman ist bei RB Leipzig weiterhin ein Thema

Ademola Lookman spielte in der Bundesliga-Rückrunde 2017/2018 auf Leihbasis für RB Leipzig und zeigte mit fünf Treffern in elf Einsätzen starke Leistungen. Zuletzt wurde der Youngster erneut mit den Roten Bullen in Verbindung gebracht.

In Leipzig hielten sich die Gerüchte hartnäckig, der englische U-Nationalspieler könnte erneut zum Europa-League-Teilnehmer aus Sachsen wechseln - diesmal sogar als feste Verpflichtung. Nun hat RB-Coach und Sportdirektor Ralf Rangnick einer zeitnahen Verpflichtung in der Winterpause allerdings eine Absage erteilt.

"Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt in der Winterpause zu einigermaßen für uns darstellbaren Bedingungen realisierbar ist. Ich glaube nicht, dass Everton ihn abgibt", so der 60-Jährige vor der Bundesliga-Partie seines Klubs beim SC Freiburg (am Samstag ab 15:30 Uhr).

Lookman noch bis 2021 an Everton gebunden

Seinen Marktwert hat der 21-Jährige auf jeden Fall zuletzt weiter in die Höhe getrieben, nachdem er für seinen Klub FC Everton in der englischen Premier League gegen Newcastle United zum ersten Mal in der Startelf stand. Zuvor brachte er es bereits auf acht Ligaeinsätze als Einwechselspieler.

Vertraglich ist Lookman, der variabel auf beiden offensiven Außenbahnen eingesetzt werden kann, noch bis 2021 an die Toffees gebunden, sodass eine feste Verpflichtung aus Leipziger Sicht äußerst kostspielig werden würde.

Der schnelle Linksfuß hatte in der vergangenen Bundesliga-Rückrunde als Leipziger Ergänzungsspieler vor allem auf der linken Außenbahn hinter den Sturmspitzen Werner und Augustin für Aufsehen gesorgt.