KSC ist Herbstmeister - Braunschweig bejubelt Eigentor

Der KSC ist Herbstmeister der 3. Liga

Der Karlsruher SC hat sich die Herbstmeisterschaft in der 3. Fußball-Liga gesichert. Die Badener gewannen beim Halleschen FC mit 3:0 (1:0) und zogen am 19. Spieltag noch am VfL Osnabrück vorbei, der bei der SpVgg Unterhaching 1:1 (0:0) spielte.

Mit 38 Punkten belegt der KSC den ersten Rang aufgrund der besseren Tordifferenz vor den zählergleichen Osnabrückern. Anton Fink (20., Foulelfmeter/65.) zeichnete für die beiden ersten Tore der Karlsruher verantwortlich. Marvin Pourie (86.) schoss das 3:0.

Lucas Hufnagel (56.) traf für die Münchner Vorstädter gegen Osnabrück zum 1:0, Maurice Trapp (89.) schoss noch das 1:1. In vier von sechs Spielen am Samstag gab es Auswärtssiege.

Weiteren Boden auf die Spitze verlor Preußen Münster durch das 0:2 (0:2) gegen den FSV Zwickau. Anthony Barylla (6.) und Ronny König (21.) schossen die Zwickauer Tore.

Eintracht Braunschweig siegt gegen Energie Cottbus

Der neue Trainer Sascha Hildmann holte mit dem 1. FC Kaiserslautern durch das 1:0 (1:0) beim SV Meppen den ersten Sieg mit den Roten Teufeln. Hendrick Zuck (23.) schoss das Siegtor für die Pfälzer.

Hansa Rostock kam gegen den VfR Aalen über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Marcel Bär (61.) war für die Baden-Württemberger erfolgreich. Pascal Breier (90.+6) rettete das Remis für den FC Hansa.

Energie Cottbus unterlag überraschend Schlusslicht Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0). Jose Matuwila (64., Eigentor) brachte die Löwen aus Braunschweig auf die Siegerstraße.

Am Freitag hatte Fortuna Köln im Kellerduell bei der SG Sonnenhof Großaspach ein 1:1 (0:1) erzielt.