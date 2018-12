Hoeneß trifft Kahn zu ausführlichen Gesprächen

Uli Hoeneß macht sich über die Zukunft des FC Bayern Gedanken

Uli Hoeneß wurde am Montag als Aufsichtsratsvorsitzender des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern wiedergewählt. Der Münchner Präsident steht dem Klub demnach vier weitere Jahre an der Seite. Der 66-Jährige hat dabei große Aufgaben vor der Brust.

Immerhin steht im kommenden Sommer ein Umbruch an der Säbener Straße bevor. Der Kader der Bayern soll verjüngt werden, unter anderem wird das Duo Arjen Robben und Franck Ribéry den Klub verlassen.

"Wenn ich daran denke, dass bei uns alle Spieler bald wieder gesund sind, werden wir schon dieses Jahr eine ordentliche Mannschaft für die Rückrunde haben", blickt Hoeneß dem Generationenwechsel im Münchner Kader im Gespräch mit der "Sport Bild" jedoch entspannt entgegen.

Zu möglichen Neuverpflichtungen im Sommer äußerte sich der Bayern-Chef noch reserviert. "Wenn wir dann das entsprechende Material dazu kriegen, sind wir auf dem Weg, den wir uns vorstellen."

Auf der Führungsebene wird Uli Hoeneß in der Zwischenzeit erst einmal die Geschicke des FC Bayern leiten. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge soll indes bis Weihnachten einen neuen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Der Name Oliver Kahn spielt in den Vorstellungen der Bosse darüber hinaus eine Rolle für die Nachfolge.

Bayern-Aufsichtsrat mittlerweile über die Kahn-Plänen informiert

Gespräche werden im Hintergrund schon bald geführt werden. Im Frühjahr trifft sich Hoeneß laut "Sport Bild" mit Oliver Kahn zum "ausführlicheren Austausch". Demnach soll überlegt werden, wann und wie der 49-Jährige in die Führungsriege der Bayern aufsteigt.

Möglich, dass Kahn im Januar 2021 einsteigt, um sich langsam einzuarbeiten. Ein Jahr später soll er dann endgültig den Posten von Rummenigge als Vorstandschef übernehmen.

Die Überlegung, Kahn als Rummenigge-Nachfolger zu installieren, hatte Hoeneß dem Sportblatt zufolge jedoch schon länger. Demnach wusste Rummenigge selbst von der Idee Anfang Oktober noch nichts, obwohl erste Gespräche bereits stattgefunden haben sollen.

Mittlerweile soll der Aufsichtsrat der Münchner über die Pläne von Uli Hoeneß informiert sein.