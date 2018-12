Joker Paco Alcácer schreibt Bundesliga-Geschichte

Alcácer traf gegen Düsseldorf wieder nach Einwechslung

Paco Alcácer hat Bundesliga-Geschichte geschrieben. Dem Torjäger von Borussia Dortmund gelang bei der 1:2-Niederlage von Herbstmeister Borussia Dortmund sein zehntes Jokertor in dieser Saison, das war vor dem Spanier noch keinem Profi in der höchsten deutschen Spielklasse gelungen.

Der Spanier löste an der Spitze dieser Statistik Nils Petersen (SC Freiburg/Saison 2016/17) und Ioan Ganea (VfB Stuttgart/2002/03), die jeweils als Einwechselspieler in einer Spielzeit neunmal getroffen hatten, schon am 16. Spieltag ab.

Mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 in der 81. Minute erhöhte Alcácer sein Trefferkonto in der Liga auf zwölf.

Und noch eine Serie lässt aufhorchen: Siebenmal wurde Alcácer in dieser Saison eingewechselt, ebenso oft trug er sich in diesen Spielen mindestens einmal in die Torschützenliste ein.