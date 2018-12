Trapp sieht "sensationelle" Eintracht-Hinrunde

Trapp zufrieden mit Eintracht Frankfurts Hinrunde

Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp hat seinem Klub Eintracht Frankfurt schon vor dem Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Samstag ein gutes Zeugnis für die erste Saisonhälfte ausgestellt.

"Was wir in der Hinrunde erreicht haben, ist sensationell", sagte der 28-Jährige nach dem 2:2 (2:2) beim FSV Mainz 05: "Da muss man einfach den Hut vor ziehen."

27 Punkte und Tabellenplatz fünf in der Bundesliga sowie sechs Siege in sechs Europa-League-Spielen kämen "nicht von ungefähr", so Trapp weiter. "Ich glaube, dass wir eine richtig, richtig gute Mannschaft haben", sagte die Leihgabe von Paris St. Germain: "Ich denke, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist. Man hat das Gefühl, dass die richtigen Leute am Werk sind."