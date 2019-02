Medien: Schalke nimmt Bruno Labbadia ins Visier

Bruno Labbadia könnte Domenico Tedesco ersetzen

Manger Christian Heidel wird den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Saisonende verlassen. Offenbar ist nun auch die Zukunft von Trainer Domenico Tedesco ungewiss.

Wie "Sky" berichtet, sehen sich die Verantwortlichen der Königsblauen bereits nach einem potentiellen Nachfolger für den 33-Jährigen um. Demnach ist Bruno Labbadia vom VfL Wolfsburg ein heißer Kandidat auf das Traineramt in Gelsenkirchen.

Der Vertrag von Labbadia in der Autostadt läuft am Ende der Saison aus. Gespräche über eine Verlängerung sollen im April stattfinden. Eine weitere Zusammenarbeit schloss der 53-Jährige vor Kurzem nicht aus.

"Ich fühle mich im Hier und Jetzt sehr wohl, weil es uns im Trainerteam gerade große Freude macht, mit dieser Mannschaft zu arbeiten", sagte der Coach, es gehöre nun auch mal dazu, "den Moment zu genießen - und das tue ich gerade", sagte Labbadia zum "Sportbuzzer".

Nachdem Tedesco Schalke in der vergangenen Saison zur Vizemeisterschaft geführt hat, kämpfen die Knappen aktuell gegen den Abstieg. Mit 23 Punkten rangiert der Revierklub auf Platz 14 der Bundesliga.

Zuletzt hatte schon die "Sport Bild" berichtet, dass der Druck auf Tedesco erheblich gestiegen ist. Nur zeitnahe Erfolge in der Bundesliga oder aber im Pokal sollen den jungen Trainer noch retten können.

Am Samstag hatte Manager Heidel bereits seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das ursprünglich noch bis 2020 gültige Arbeitspapier des 55-Jährigen wird im Sommer aufgelöst. Auch Heidel war in der sportlichen Krise aufgrund seiner verfehlten Personalpolitik zuletzt stark in die Kritik geraten.