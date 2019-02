Medien: Allofs und Heldt keine Kandidaten auf Schalke

Klaus Allofs wurde beim FC Schalke 04 gehandelt

Nach dem Rücktritt von Christian Heidel ist der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand. Dabei werden bereits zahlreiche Namen gehandelt.

Entgegen der vorangegangenen Spekulationen spielt eine Rückkehr von Horst Heldt laut Informationen der "Bild" keine Rolle. Der 49-Jährige war zwischen 2011 und 2016 als Manager auf Schalke tätig. Dieses Amt hat Heldt aktuell bei Hannover 96 (Vertrag bis 2021) inne.

Auch eine Verpflichtung von Klaus Allofs soll darüber hinaus "erkaltet" sein. Der ehemalige Funktionär von Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg hatte sich zuletzt selber bei den Königsblauen ins Gespräch gebracht.

Angesprochen auf die Gerüchte bezüglich seines S04-Engagements sagte Allofs der "Funke-Mediengruppe": "Gegen Spekulation kann ich nichts machen. Das ist kein Dementi in dem Sinne, dass ja bekannt ist, dass ich nach meiner Zeit in Wolfsburg gerne wieder in der Bundesliga arbeiten möchte. Deswegen bin ich aufmerksam, wenn sich was tut."

Glaubt man dem weiteren Bericht, wird dieser Job nicht beim FC Schalke 04 sein. Denn Michael Reschke, Ex-Sportvorstand vom VfB Stuttgart, und Jonas Boldt, Sportdirektor von Bayer Leverkusen, sollen die sportlichen Geschicke bei den Knappen übernehmen.