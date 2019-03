Hakim Ziyech: Mann für die große Bühne - und den BVB?

Hakim Ziyech (r.) wird angeblich vom BVB umworben

Im mit zahlreichen Talenten gespickten Kader von Ajax Amsterdam steht einer nicht immer ganz vorne im Rampenlicht: Hakim Ziyech. Doch der Marokkaner ist eine der großen Säulen der Mannschaft, gilt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (21:00 Uhr) als Hoffnungsträger. Nicht zuletzt der BVB zeigt dem Vernehmen nach großes Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen. Wie gut ist Ziyech wirklich?

Gegen Real Madrid ging alles ganz schnell: In der gegnerischen Hälfte eroberte Ajax den Ball, mit einem Pass in die Schnittstelle und einer flachen Hereingabe war die königliche Abwehr binnen weniger Sekunden ausgehebelt.

Rechtsaußen Hakim Ziyech befand sich da schon in bester Position und schob aus elf Metern zum 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein. Die Johan-Cruyff-Arena tobte, die Hoffnung auf das Viertelfinale lebte.

Obgleich die Königlichen in der Schlussphase das zweite Auswärtstor erzielten und sich damit noch eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel erarbeiteten, nutzte Ziyech die große Bühne, um mächtig die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren.

Schon in den Duellen in der Gruppenphase mit dem FC Bayern ließ Ziyech mit seiner Technik und Übersicht aufhorchen. Sein punktgenauer Vollspann-Pass im zweiten Aufeinandertreffen mit dem deutschen Rekordmeister (3:3) von der rechten Außenlinie hinüber auf die andere Seite zu Kollege Tadic versetzte viele Fußball-Fans in den sozialen Medien in Staunen.

"Dieses Video zeigt perfekt, was Ziyech für Ajax bedeutet", meint auch Ajax-Experte Marco van Wijngeeren von voetbal.com exklusiv im Gespräch mit sport.de.

Hakim Ziyech liefert bei Ajax beeindruckende Zahlen

"Hakim Ziyech ist sehr wichtig für Ajax. Er hat in der Eredivisie die meisten Schlüsselpässe gespielt", so van Wijngeeren. Die Statistiker von voetbal.com zählten in der laufenden Saison 80 solcher Anspiele, elf Tore resultierten aus diesen Pässen.

Rechnet man alle Wettbewerbe dieser Spielzeit zusammen, kommt Ziyech auf 32 Torbeteiligungen (17 Tore, 15 Assists) in 34 Pflichtspielen - Top-Werte, die längst Top-Klubs aus ganz Europa haben aufhorchen lassen.

So gilt nicht zuletzt Borussia Dortmund als Bewunderer Ziyechs und Interessent an einer Verpflichtung. Sportdirektor Michael Zorc nennt zwar wie gewohnt keine Namen, der schwarz-gelbe Kader soll jedoch in jedem Fall für die neue Saison verstärkt werden. Ziyech dürfte beim BVB ganz oben auf der Liste stehen.

Hakim Ziyech "hat die Qualität" für den BVB

Schon im Winter berichteten niederländische Medien von einem möglichen Transfer ins Ruhrgebiet. Auch das italienische Portal "calciomercato" nahm die Fährte auf und verkündete, der BVB sei bereit, 40 Millionen Euro für Ziyech auf den Tisch zu legen. Ajax-Sportdirektor Marc Overmars schmetterte das Angebot der Borussia allerdings ab. In Amsterdam hat Ziyech noch einen Vertrag bis 2021.

Gut möglich, dass der BVB in der bevorstehenden Transferperiode einen neuen Versuch bei Ziyech wagen wird. "Er hat die Qualität für einen Wechsel nach Dortmund", sagt van Wijngeeren: "Es wird außerdem erwartet, dass Ajax im kommenden Sommer viele Spieler verlieren wird. Ziyech ist einer davon."

Der Wechsel von Mittelfeld-Ass Frenckie de Jong zum FC Barcelona für 75 Millionen Euro ist bereits in trockenen Tüchern. Andere wie Abwehrchef Matthijs de Ligt oder Torwart André Onana könnten ebenfalls den Sprung in eine der Top-5-Ligen schaffen.

Ziyech selbst untermauerte seine Ambitionen unterdessen vor mehreren Wochen öffentlich und kokettierte mit einem Wechsel zum BVB. "Borussia Dortmund wäre ein guter Verein für mich. Von Enschede aus wäre es nur eine Stunde. Ich könnte sogar zu Hause essen!", erzählte der Flügelstürmer in der TV-Show "Bij Andy in de auto".

Ajax will "Initiative" bei Real Madrid ergreifen

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse im Bernabeú schoss sich Ziyech fleißig warm. Im letzten Ligaspiel des aktuellen Tabellenzweiten bei ADO Den Haag (5:1) steuerte er zwei Tore bei. Kurz darauf legte er im Pokal-Kracher bei Feyenoord (3:0) einen Assist nach.

Eine seiner Stärken: Immer wieder verlässt Ziyech den rechten Flügel und unterstützt den zentralen Angreifer vor dem Tor. So kommt er zu vielen Abschlüssen und hält die gegnerische Defensive auf Trab.

Ajax-Experte van Wijngeeren will den Ball jedoch flach halten: "Er hat sehr viele Torversuche, viele gehen auch daneben. Nur logisch also, dass da ein paar reinfliegen, wenn man so viele Versuche bekommt."

Dennoch kommt es aus Sicht der Niederländer in Madrid darauf an, auf ihren offensiv ausgerichteten Fußball zu setzen. Dann dürfte auf die Defensive von Real mächtig Arbeit zukommen. "Ajax versucht, in jedem Spiel und gegen jeden Gegner die Initiative zu ergreifen", erklärte Trainer Erik Ten Hag auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Das funktioniert fast immer."

Schafft Ajax die Sensation beim amtierenden Champions-League-Sieger, stünde gleichzeitig fest: Hakim Ziyech hat (abermals) die große Bühne genutzt.

Gerrit Kleiböhmer